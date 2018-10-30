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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаНинкович Никола
26' Желтая карточкаБалковец Юре
76' Желтая карточкаMichele Cavion
84' Желтая карточкаАддэ Брайт
1:0
85' ГолMichele Cavion
|
23'
26'
76'
84'
85'
1:0
Состав команд
19
Аддэ
Брайт
20
Купиш
Томаш
39
Нгобо
Фред
Ascoli Calcio 1898 FC 3-4-3
- Основной состав
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Трояно Микеле Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 11 Нинкович Никола Нападающий
- 39 Нгобо Фред Нападающий
- 10 Роззети Лоренцо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 37 Лавероне Лоренцо Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 13 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 21 Беретта Джакомо Нападающий
- 12 Alessandro Bacci
Верона 4-4-2
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 27 Давидович Павел Защитник
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 6 Марроне Лука Полузащитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 21 Лариби Карим Полузащитник
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 3 Fabio Eguelfi Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 7 Матос Ридер Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Предыдущие игры
Ascoli Calcio 1898 FC (последние 7 матчей: +2 =2 -3)
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 20.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Карпи СB
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
Верона (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
Ascoli Calcio 1898 FC
Верона
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 9
-
20 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|7.
|Салернитана
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|9.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Кротоне
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Michele Cavion бьет в цель!
84'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
83'
Верона делает замену. Рагуза Антонио уходит с поля, а Ли Сын-Ву выходит на его замену.
81'
Асколи делает замену. Фраттези Давиде уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
76'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
74'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Матос Ридер выходит на его замену.
68'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
62'
Верона делает замену. Густафссон Самуэль уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
56'
Асколи делает замену. Нгобо Фред уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
23'
Нинкович Никола получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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