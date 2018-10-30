  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
1:0
Конец матча
Верона
0'
23' Желтая карточка
Нинкович Никола
26' Желтая карточка
Балковец Юре
76' Желтая карточка
Michele Cavion
84' Желтая карточка
Аддэ Брайт
1:0
85' Гол
Michele Cavion
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Michele Cavion бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
83'
Верона делает замену. Рагуза Антонио уходит с поля, а Ли Сын-Ву выходит на его замену.
81'
Асколи делает замену. Фраттези Давиде уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
74'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Матос Ридер выходит на его замену.
68'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
62'
Верона делает замену. Густафссон Самуэль уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
56'
Асколи делает замену. Нгобо Фред уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Нинкович Никола получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 5 СКА 1 Куньлунь Ред Стар
Итог 4 ЦСКА Москва 2 Сибирь


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация