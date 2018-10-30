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  5. Серия B
Стадион:
Козенца
1:1
Конец матча
Пескара
0'
1:0
44' Гол
Маньеро Риккардо
47' Желтая карточка
Баэс Хайме
51' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
53' Желтая карточка
Чофани Маттео
70' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
84' Желтая карточка
Бальцано Антонио
1:1
88' Гол
Крекко Лука
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Крекко Лука бьет в цель!
87'
Козенца делает замену. Баэс Хайме уходит с поля, а Паскали Мануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Бальцано Антонио получил желтую карточку от судьи
79'
Пескара делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Крекко Лука выходит на его замену.
74'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Ален Пьер Баклет выходит на его замену.
74'
Козенца делает замену. Luca Verna уходит с поля, а Гарритано Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
65'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Дель Соле Фердинандо выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Тутино Дженнаро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Баэс Хайме получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Моначелло Гаетано выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Маньеро Риккардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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