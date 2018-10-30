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Стадион: Сан-Вито
1:0
44' ГолМаньеро Риккардо
47' Желтая карточкаБаэс Хайме
51' Желтая карточкаТутино Дженнаро
53' Желтая карточкаЧофани Маттео
70' Желтая карточкаМемушай Ледиан
84' Желтая карточкаБальцано Антонио
1:1
88' ГолКрекко Лука
|
44'
1:0
47'
51'
53'
70'
84'
88'
1:1
Состав команд
30
Luca
Verna
32
Баэс
Хайме
Козенца 4-3-3
- Основной состав
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 2 Angelo Corsi Защитник
- 18 Matteo Legittimo Защитник
- 5 Ricardo Idda Защитник
- 30 Luca Verna Полузащитник
- 6 Luca Palmiero Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 28 Armando Anastasio Защитник
- 21 Mirko Bruccini Полузащитник
- 24 Гарритано Лука Полузащитник
- 27 Беарцотти Энрико Полузащитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 10 Matteo Di Piazza Нападающий
- 16 Alain Pierre Baclet
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 10 Jose Machin Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- 30 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Козенца (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 27.10.2018 Брешия 1:0 Козенца СB
- 20.10.2018 Козенца 2:0 Фоджа СB
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
- 11.05.2018 Козенца 2:1 Сикула Леонцио СCППО
- 06.05.2018 Козенца 4:2 Трапани СC
Пескара (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 08.11.2009 Козенца 2:1 Пескара Серия C1 B
Козенца
Пескара
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 11
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|7.
|Салернитана
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|9.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Кротоне
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Крекко Лука бьет в цель!
87'
Козенца делает замену. Баэс Хайме уходит с поля, а Паскали Мануэль выходит на его замену.
84'
Бальцано Антонио получил желтую карточку от судьи
79'
Пескара делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Крекко Лука выходит на его замену.
74'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Ален Пьер Баклет выходит на его замену.
74'
Козенца делает замену. Luca Verna уходит с поля, а Гарритано Лука выходит на его замену.
70'
Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
65'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Дель Соле Фердинандо выходит на его замену.
53'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
51'
Тутино Дженнаро получил желтую карточку от судьи
47'
Баэс Хайме получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Моначелло Гаетано выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Маньеро Риккардо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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