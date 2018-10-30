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Стадион: Ренато Кури
1:0
17' ГолВерре Валерио
20' Желтая карточкаNicola Falasco
29' Желтая карточкаТревизан Тревор
29' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
37' Желтая карточкаDavide Mazzocco
1:1
45' ПенальтиКапелло Алессандро
2:1
56' ГолNicola Falasco
70' Желтая карточкаКлеменца Лука
2:2
75' ГолDaniele Cappelletti
81' Желтая карточкаКапелли Даниэле
3:2
90' ГолЭль-Ямик Джавад
|
17'
1:0
20'
29'
29'
37'
45'
1:1
56'
2:1
70'
75'
2:2
81'
90'
3:2
Состав команд
10
Видо
Лука
Перуджа 4-1-3-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 25 Nicola Falasco Защитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 10 Видо Лука Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 1 Леали Никола Вратарь
- 3 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 13 Filippo Sgarbi
- 16 Filippo Ranocchia
- 28 Christian Kouan
- 20 Andrea Bianchimano
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Падова 4-3-2-1
- Основной состав
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 18 Davide Mazzocco Защитник
- 20 Luca Ravanelli Защитник
- 23 Daniele Cappelletti Полузащитник
- 27 Бонаццоли Федерико Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Полузащитник
- 32 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 33 Сальвиато Симоне Полузащитник
- 38 Клеменца Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 3 Sergio Contessa Защитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 11 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 9 Marco Guidone Нападающий
- 21 Davide Marcandella
- 4 Riccardo Serena
- 26 Andrea Cisco
- 14 Eyob Zambataro
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
Падова (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 27.10.2018 Падова 0:0 Специя СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
- 31.03.2018 Падова 3:0 Порденоне СC
Перуджа
Падова
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Верона
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|7.
|Салернитана
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|9.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|12.
|Кротоне
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кремонезе
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Эль-Ямик Джавад бьет в цель!
88'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Christian Kouan выходит на его замену.
88'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Пинци Джампьеро выходит на его замену.
81'
Капелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
75'
Г О О О О Л - Даниэле Каппеллетти бьет в цель!
71'
Перуджа делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
70'
Клеменца Лука получил желтую карточку от судьи
63'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Делла Рокка Франческо уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
61'
Перуджа делает замену. Pierre-Yves Ngawa уходит с поля, а Pasquale Mazzocchi выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Nicola Falasco бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Luca Ravanelli уходит с поля, а Sergio Contessa выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Капелло Алессандро из команды Бианкоскуадати Падова забивает с точки!
37'
Davide Mazzocco получил желтую карточку от судьи
29'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
29'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
20'
Nicola Falasco получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Верре Валерио бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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