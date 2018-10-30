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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
3:2
Конец матча
Падова
0'
1:0
17' Гол
Верре Валерио
20' Желтая карточка
Nicola Falasco
29' Желтая карточка
Тревизан Тревор
29' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
37' Желтая карточка
Davide Mazzocco
1:1
45' Пенальти
Капелло Алессандро
2:1
56' Гол
Nicola Falasco
70' Желтая карточка
Клеменца Лука
2:2
75' Гол
Daniele Cappelletti
81' Желтая карточка
Капелли Даниэле
3:2
90' Гол
Эль-Ямик Джавад
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эль-Ямик Джавад бьет в цель!
88'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Christian Kouan выходит на его замену.
88'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Пинци Джампьеро выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Капелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Даниэле Каппеллетти бьет в цель!
71'
Перуджа делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Клеменца Лука получил желтую карточку от судьи
63'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Делла Рокка Франческо уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
61'
Перуджа делает замену. Pierre-Yves Ngawa уходит с поля, а Pasquale Mazzocchi выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Nicola Falasco бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Luca Ravanelli уходит с поля, а Sergio Contessa выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Капелло Алессандро из команды Бианкоскуадати Падова забивает с точки!
Желтая карточка
37'
Davide Mazzocco получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Nicola Falasco получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Верре Валерио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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