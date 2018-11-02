Стадион: Сан-Паоло
1:0
9' ГолИнсинье Лоренцо
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Первый тайм
33'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
32'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
31'
Крунич Раде не смог попасть в створ ударом издали
31'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
31'
Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе
30'
29'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Крунич Раде из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
28'
28'
ШАНС! Инсинье Лоренцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Антонелли Лука
27'
26'
Хорошую попытку сделал Инсинье Лоренцо. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Наполи начинает контратаку
26'
Капуто Франческо из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи играет слишком грубо. Хюсай Эльсейд оказался на газоне.
25'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Крунич Раде из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Судья сигнализирует, что Антонелли Лука из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
24'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
22'
21'
Эмполи контролирует мяч.
21'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
Учан Салих из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Малку Кевин из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Мертенс Дрис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
16'
Судья сигнализирует, что Учан Салих из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Рог Марко
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Антонелли Лука из команды Эмполи в офсайде
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Антонелли Лука и Капуто Франческо из команды Эмполи.
15'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
12'
Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом
12'
Как он промахнулся? Малку Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Малку Кевин из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
11'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Малку Кевин, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Отличный командный гол!
9'
Кулибали Калиду сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо изменил счет на табло!
9'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
9'
Кулибали Калиду из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Кулибали Калиду из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
9'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Антонелли Лука из команды Эмполи в офсайде
8'
Учан Салих из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
7'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
7'
Инсинье Лоренцо пробует нанести удар издали, но Проведель Иван держит все под контролем
7'
Фабиан Руис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Мертенс Дрис задерживает мяч рукой
3'
3'
Отличный пас сделал Учан Салих из команды Эмполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
Мертенс Дрис пробует нанести удар издали, но Проведель Иван ловит мяч
2'
2'
2'
Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Эмполи
Наполи
98.3% (177)
Ничья:
1.7% (3)
Эмполи
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
57.2% (103)
3:0 Наполи:
12.8% (23)
2:1 Наполи:
10.6% (19)
3:1 Наполи:
9.4% (17)
1:0 Наполи:
3.3% (6)
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