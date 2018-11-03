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Стадион: Чиро Вигорито
1:1
Первый тайм: 23'
1:0
2' ГолКода Массимо
15' Желтая карточкаНгобо Фред
16' Желтая карточкаАддэ Брайт
1:1
19' Гол в свои воротаВольта Массимо
|
2'
1:0
15'
16'
19'
1:1
Состав команд
18
Гьямфи
Брайт
19
Аддэ
Брайт
39
Нгобо
Фред
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 17 Cristian Buonaiuto Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 15 Коста Андреа Защитник
- 5 Антей Лука Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 21 Cy Goddard
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ascoli Calcio 1898 FC 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 5 Трояно Микеле Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 11 Нинкович Никола Защитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 21 Беретта Джакомо Полузащитник
- 23 Броско Риккардо Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 37 Лавероне Лоренцо Нападающий
- 39 Нгобо Фред Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 13 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 40 Mattia Scevola
- 12 Alessandro Bacci
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 27.10.2018 Беневенто 2:1 Кремонезе СB
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
Ascoli Calcio 1898 FC (последние 8 матчей: +3 =2 -3)
- 30.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Верона СB
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 20.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Карпи СB
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
Беневенто
Ascoli Calcio 1898 FC
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|2.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Беневенто
|1:1
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Салернитана
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|5.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|7.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|9.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|1:1
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|12.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кротоне
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Падова
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
19'
Г О О О О Л - Вольта Массимо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
16'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
15'
Нгобо Фред получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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