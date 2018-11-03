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  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
1:1
Первый тайм: 23'
Ascoli Calcio 1898 FC
0'
1:0
2' Гол
Кода Массимо
15' Желтая карточка
Нгобо Фред
16' Желтая карточка
Аддэ Брайт
1:1
19' Гол в свои ворота
Вольта Массимо
23'
Первый тайм
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Вольта Массимо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
16'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Нгобо Фред получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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