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  5. Серия B
Стадион:
Ливорно
0:1
Первый тайм: 17'
Перуджа
0'
0:1
13' Гол
 17'
Первый тайм
Описание гола
13'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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