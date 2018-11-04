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Стадион: Армандо Пикки
|
13'
0:1
Состав команд
22
Маццони
Лука
Ливорно 3-5-2
- Основной состав
- 22 Маццони Лука Вратарь
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 6 Газбарро Андреа Защитник
- 9 Ivan Pedrelli Полузащитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 17 Antonio Porcino Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Нападающий
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 26 Luka Bogdan Защитник
- 36 Альбертацци Микеланжело Защитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 30 Tino Parisi Полузащитник
- 11 Murilo Mendes Полузащитник
- 13 Фацци Николо Полузащитник
- 16 Сумаоро Брем Полузащитник
- 33 Майкон Морейра Полузащитник
- 20 Pasquale Maiorino Нападающий
- 18 Козак Либор Нападающий
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Перуджа 4-1-3-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 25 Nicola Falasco Защитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 10 Видо Лука Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 1 Леали Никола Вратарь
- 3 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 13 Filippo Sgarbi
- 20 Andrea Bianchimano
- 16 Filippo Ranocchia
- 28 Christian Kouan
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Ливорно (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 31.10.2018 Салернитана 3:1 Ливорно СB
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
- 07.04.2018 Ольбия 4:2 Ливорно СC
- 03.04.2018 Ареццо 1:0 Ливорно СC
Перуджа (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 30.10.2018 Перуджа 3:2 Падова СB
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
Последние игры между собой
Ливорно
Перуджа
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|2.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Салернитана
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Беневенто
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|7.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|9.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|11.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|12.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Перуджа
|0:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|15.
|Кротоне
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|16.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Падова
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Ливорно
|0:0
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|19.
|Карпи
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
13'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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