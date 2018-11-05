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Стадион:
Пескара
2:0
Первый тайм: 35'
Лечче
0'
1:0
3' Гол
Leonardo Mancuso
15' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
20' Желтая карточка
Кальдерони Марко
2:0
22' Гол
Гравильон Эндрю
35'
Первый тайм
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Гравильон Эндрю бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Меккарьелло Бьяджо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 ЦСКА Москва 1 СКА


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