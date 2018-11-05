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Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
1:0
3' ГолLeonardo Mancuso
15' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
20' Желтая карточкаКальдерони Марко
2:0
22' ГолГравильон Эндрю
|
3'
1:0
20'
22'
2:0
Состав команд
10
Jose
Machin
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 10 Jose Machin Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 30 Franck Kanoute
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Лечче 4-3-3
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 4 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 8 Marco Mancosu Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 10 Franco Lepore Защитник
- 15 Antonio Marino Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 3 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 21 Radoslav Tsonev
- 29 Marco Armellino
- 18 Edgaras Dubickas
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 30.10.2018 Козенца 1:1 Пескара СB
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
Лечче (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.11.2018 Лечче 5:0 Феццанезе СД
- 31.10.2018 Лечче 1:0 Кротоне СB
- 27.10.2018 Фоджа 2:2 Лечче СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 21.10.2018 Лечче 1:0 Фольгоре Чаратезе СД
- 14.10.2018 Лаваньезе 1:1 Лечче СД
- 07.10.2018 Лечче 3:1 Боргозезия СД
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 30.09.2018 Казале 1:2 Лечче СД
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 23.09.2018 Лечче 4:0 Бра СД
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
Пескара
Лечче
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|2:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Беневенто
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|6.
|Лечче
|0:2
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|7.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|9.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|11.
|Перуджа
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|13.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|14.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|15.
|Кротоне
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|16.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Падова
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Карпи
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|19.
|Ливорно
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
22'
Г О О О О Л - Гравильон Эндрю бьет в цель!
20'
Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи
15'
Меккарьелло Бьяджо получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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