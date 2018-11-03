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Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
6' ГолFabio Mazzeo
1:1
14' ГолТоррегросса Эрнесто
45' Желтая карточкаКампорезе Микеле
2:1
52' ГолAlberto Gerbo
61' Вторая желтая карточкаКампорезе Микеле
65' Желтая карточкаСабелли Стефано
|
6'
1:0
14'
1:1
45'
52'
2:1
61'
65'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 3 Раньери Лука Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 8 Marco Carraro Полузащитник
- 10 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 18 Галано Кристиан Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 27 Болдор Деян Защитник
- 30 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 26 Риццо Лука Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 17 Emanuele Cicerelli Нападающий
- 32 Гори Габриэле Нападающий
- 9 Йемелло Пьетро Нападающий
- 20 Кьяретти Лукас Нападающий
Брешия 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Lorenzo Andrenacci Вратарь
- 2 Сабелли Стефано Защитник
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 5 Гастальделло Даниэле Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 32 Тремолада Лука Нападающий
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 31 Luigi Carillo
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.10.2018 Читтаделла 1:1 Фоджа СB
- 27.10.2018 Фоджа 2:2 Лечче СB
- 20.10.2018 Козенца 2:0 Фоджа СB
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 05.08.2018 Фоджа 1:3 Катания К
- 21.07.2018 Парма 3:1 Фоджа ТМК
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
Брешия (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 27.10.2018 Брешия 1:0 Козенца СB
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
Последние игры между собой
Фоджа
Брешия
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 7
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|2.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Салернитана
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|4.
|Фоджа
|2:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|5.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|7.
|Читтаделла
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|8.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Брешия
|1:2
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|10.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кротоне
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|0:0
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|17.
|Падова
|0:0
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
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Второй тайм
72'
Брешия делает замену. Шпалек Николас уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
72'
Фоджа делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
68'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Йемелло Пьетро выходит на его замену.
65'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
63'
Брешия делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Доннарумма Альфредо выходит на его замену.
63'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Тонуччи Денис выходит на его замену.
61'
Кампорезе Микеле получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Г О О О О Л - Альберто Гербо бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
35'
Брешия делает замену. Felipe Curcio уходит с поля, а Матею Алеш выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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