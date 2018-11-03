  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
2:1
Второй тайм: 76'
Брешия
0'
1:0
6' Гол
Fabio Mazzeo
1:1
14' Гол
Торрегросса Эрнесто
45' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
2:1
52' Гол
Alberto Gerbo
61' Вторая желтая карточка
Кампорезе Микеле
65' Желтая карточка
Сабелли Стефано
76'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
72'
Брешия делает замену. Шпалек Николас уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
72'
Фоджа делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
68'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Йемелло Пьетро выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
63'
Брешия делает замену. Морозини Леонардо уходит с поля, а Доннарумма Альфредо выходит на его замену.
63'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Тонуччи Денис выходит на его замену.
61'
Кампорезе Микеле получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Альберто Гербо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
35'
Брешия делает замену. Felipe Curcio уходит с поля, а Матею Алеш выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация