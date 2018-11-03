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Стадион: Ренцо Барбера
8' Желтая карточкаМуравски Радослав
15' Желтая карточкаDomenico Mungo
35' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
|
15'
35'
Состав команд
Палермо 3-4-3
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 14 Сальви Алессандро Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 10 Трайковски Александар Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- 20 Фалетти Сезар Нападающий
- 12 Lorenzo Avogadri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Козенца 3-4-3
- Основной состав
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 5 Ricardo Idda Защитник
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 2 Angelo Corsi Полузащитник
- 6 Luca Palmiero Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 18 Matteo Legittimo Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 24 Гарритано Лука Нападающий
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 27 Беарцотти Энрико Полузащитник
- 10 Matteo Di Piazza Нападающий
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 31 Emmanuel Salines
- 16 Alain Pierre Baclet
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 30.10.2018 Карпи 0:3 Палермо СB
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
Козенца (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.10.2018 Козенца 1:1 Пескара СB
- 27.10.2018 Брешия 1:0 Козенца СB
- 20.10.2018 Козенца 2:0 Фоджа СB
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
- 11.05.2018 Козенца 2:1 Сикула Леонцио СCППО
Палермо
Козенца
-
0 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|2.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Салернитана
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|4.
|Фоджа
|2:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|5.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|7.
|Читтаделла
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|8.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Брешия
|1:2
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|10.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кротоне
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|0:0
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|17.
|Падова
|0:0
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Козенца делает замену. Domenico Mungo уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
35'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
15'
Domenico Mungo получил желтую карточку от судьи
8'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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