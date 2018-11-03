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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
0:0
Второй тайм: 65'
Козенца
0'
8' Желтая карточка
Муравски Радослав
15' Желтая карточка
Domenico Mungo
35' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
65'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Козенца делает замену. Domenico Mungo уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
Желтая карточка
35'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Domenico Mungo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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