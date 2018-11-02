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Стадион:
Верона
1:1
Первый тайм: 42'
Кремонезе
0'
1:0
4' Гол
Караччоло Антонио
19' Желтая карточка
Караччоло Антонио
1:1
32' Гол
Арини Мариано
34' Желтая карточка
Рагуза Антонио
42'
Первый тайм
Желтая карточка
34'
Рагуза Антонио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Арини Мариано бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Караччоло Антонио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 СКА 2 Амур Хабаровск


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