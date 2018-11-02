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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
4' ГолКараччоло Антонио
19' Желтая карточкаКараччоло Антонио
1:1
32' ГолАрини Мариано
34' Желтая карточкаРагуза Антонио
|
4'
1:0
32'
1:1
34'
Состав команд
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Полузащитник
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 20 Цаканьи Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 27 Давидович Павел Защитник
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 21 Лариби Карим Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 7 Матос Ридер Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Кремонезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Нападающий
- 12 Giacomo Volpe
- 21 Gabriel Strefezza
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 30.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Верона СB
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 30.10.2018 Кремонезе 0:1 Венеция СB
- 27.10.2018 Беневенто 2:1 Кремонезе СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 24.08.2014 Верона 3:0 Кремонезе Кубок
- 08.02.2009 Верона 2:3 Кремонезе Серия C1 A
- 21.09.2008 Кремонезе 3:1 Верона Серия C1 A
- 23.12.2007 Верона 1:1 Кремонезе Серия C1 A
Верона
Кремонезе
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Палермо
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Салернитана
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|4.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|5.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|6.
|Читтаделла
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Верона
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Брешия
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|9.
|Фоджа
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|10.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Кремонезе
|1:1
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кротоне
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|17.
|Падова
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
34'
Рагуза Антонио получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Арини Мариано бьет в цель!
19'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Караччоло Антонио бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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