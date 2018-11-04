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Стадион: Эцио Шида
1:0
22' ГолМолина Сальваторе
|
22'
1:0
Состав команд
17
Будимир
Анте
Кротоне 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 17 Будимир Анте Защитник
- 26 Мартелла Бруно Защитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 7 Фиренце Марко Полузащитник
- 6 Роден Маркус Нападающий
- 20 Молина Сальваторе Нападающий
- 8 Стоян Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 5 Големич Владимир Защитник
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 12 Giacomo Figliuzzi
- 24 Nicola Nanni
- 32 Claudio Spinelli
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Карпи 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 6 Alessandro Buongiorno Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 20 Еленич Эней Полузащитник
- 10 Пишителла Джаммарио Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Federico Serraiocco Вратарь
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 3 Paolo Frascatore Защитник
- 2 Суагер Эмануэле Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 32 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 27 Машаш Зинедин Нападающий
- 15 Michele Vano
- 16 Alessandro Romairone
- 21 Dario Saric
- 23 Max Barnofsky
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 31.10.2018 Лечче 1:0 Кротоне СB
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
Карпи (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 30.10.2018 Карпи 0:3 Палермо СB
- 20.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Карпи СB
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 29.09.2018 Специя 2:1 Карпи СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 04.08.2018 Карпи 0:2 Тернана К
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Карпи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 31.01.2015 Карпи 2:1 Кротоне Серия B
- 13.09.2014 Кротоне 1:1 Карпи Серия B
- 12.04.2014 Кротоне 0:0 Карпи Серия B
- 09.11.2013 Карпи 1:2 Кротоне Серия B
Кротоне
Карпи
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|2.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Салернитана
|0:1
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Беневенто
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|7.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|9.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|11.
|Кротоне
|1:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|13.
|Венеция
|1:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|14.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|15.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|16.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Падова
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|0:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Г О О О О Л - Молина Сальваторе бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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