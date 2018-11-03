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  5. Серия B
Стадион:
Падова
0:0
Второй тайм: 72'
Читтаделла
0'
21' Желтая карточка
Mattia Minesso
22' Желтая карточка
Скенетти Андреа
38' Желтая карточка
Federico Proia
42' Желтая карточка
Stefano Scappini
45' Желтая карточка
Mattia Finotto
53' Желтая карточка
Mirko Drudi
60' Желтая карточка
Тревизан Тревор
72'
Второй тайм
64'
Читтаделла делает замену. Federico Proia уходит с поля, а Сеттембрини Андреа выходит на его замену.
62'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Маттиа Минессо уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Mattia Finotto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Стефано Скаппини получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Federico Proia получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Маттиа Минессо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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