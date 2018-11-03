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Стадион: Эуганео
0:0
Второй тайм: 72'
21' Желтая карточкаMattia Minesso
22' Желтая карточкаСкенетти Андреа
38' Желтая карточкаFederico Proia
42' Желтая карточкаStefano Scappini
45' Желтая карточкаMattia Finotto
53' Желтая карточкаMirko Drudi
60' Желтая карточкаТревизан Тревор
|
21'
22'
38'
42'
45'
53'
60'
Состав команд
15
Бро
Жереми
Падова 3-5-2
- Основной состав
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 33 Сальвиато Симоне Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 8 Mattia Minesso Полузащитник
- 23 Daniele Cappelletti Полузащитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 3 Sergio Contessa Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Нападающий
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фаваро Алессандро Вратарь
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 29 Фольякко Алессандро Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 9 Marco Guidone Нападающий
- 38 Клеменца Лука Нападающий
- 26 Andrea Cisco
- 14 Eyob Zambataro
- 4 Riccardo Serena
- 18 Davide Mazzocco
- 21 Davide Marcandella
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Камильяно Агостино Защитник
- 29 Tommaso Cancellotti Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 10 Giancarlo Malcore Нападающий
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 28 Andrea Bussaglia
- 22 Luca Maniero II
- 11 Nicholas Siega I
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Падова (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 30.10.2018 Перуджа 3:2 Падова СB
- 27.10.2018 Падова 0:0 Специя СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 30.10.2018 Читтаделла 1:1 Фоджа СB
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
Последние игры между собой
Падова: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
- 21.02.2016 Падова 0:1 Читтаделла Лега Про
- 10.10.2015 Читтаделла 3:1 Падова Лега Про
- 22.03.2014 Падова 0:4 Читтаделла Серия B
- 13.10.2013 Читтаделла 1:0 Падова Серия B
- 13.04.2013 Читтаделла 3:3 Падова Серия B
- 17.11.2012 Падова 3:1 Читтаделла Серия B
- 28.01.2012 Падова 1:0 Читтаделла Серия B
- 04.09.2011 Читтаделла 1:4 Падова Серия B
- 14.03.2011 Читтаделла 3:1 Падова Серия B
- 18.10.2010 Падова 2:1 Читтаделла Серия B
- 02.04.2010 Падова 2:2 Читтаделла Серия B
- 30.10.2009 Читтаделла 1:1 Падова Серия B
- 09.08.2009 Читтаделла 2:0 Падова Кубок
- 20.01.2008 Падова 1:1 Читтаделла Серия C1 A
Падова
Читтаделла
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|2.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Салернитана
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|4.
|Фоджа
|2:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|5.
|Беневенто
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|7.
|Читтаделла
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|8.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Брешия
|1:2
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|10.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|13.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|Кротоне
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|15.
|Венеция
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Козенца
|0:0
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|17.
|Падова
|0:0
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
64'
Читтаделла делает замену. Federico Proia уходит с поля, а Сеттембрини Андреа выходит на его замену.
62'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Маттиа Минессо уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
60'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
53'
Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Mattia Finotto получил желтую карточку от судьи
42'
Стефано Скаппини получил желтую карточку от судьи
38'
Federico Proia получил желтую карточку от судьи
22'
Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
21'
Маттиа Минессо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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