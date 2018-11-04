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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
Перерыв
30' Желтая карточкаМантовани Валерио
1:0
31' ГолДомицци Мауриццио
|
31'
1:0
Состав команд
13
Marco
Modolo
28
Читро
Никола
Венеция 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 28 Читро Никола Полузащитник
- 20 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 15 Mattia Zennaro
- 32 Giacomo Vrioni
- 30 Lorenzo Migliorelli
- 1 Davide Facchin
- 11 Harvey St Clair
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 7 Андерсон Дхаван Защитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 15 Tiago Casasola Полузащитник
- 8 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 21 Скьяви Раффаэле Полузащитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 11 Джурич Милан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- 28 Andre Anderson
- 34 Daniele Lazzari
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.10.2018 Кремонезе 0:1 Венеция СB
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
Салернитана (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 31.10.2018 Салернитана 3:1 Ливорно СB
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
Последние игры между собой
Венеция
Салернитана
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|2.
|Пескара
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Салернитана
|0:1
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Беневенто
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Лечче
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|7.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|9.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|11.
|Кротоне
|1:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|13.
|Венеция
|1:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|14.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|15.
|Перуджа
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|16.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Падова
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Ливорно
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|19.
|Карпи
|0:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Домицци Мауриццио бьет в цель!
30'
Мантовани Валерио получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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