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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Дженоа

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Дженоа
Интер Милан
95.7% (66)
Ничья:
0% (0)
Дженоа
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
40.6% (28)
Интер Милан:
24.6% (17)
Интер Милан:
13% (9)
Интер Милан:
5.8% (4)
Интер Милан:
4.3% (3)
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