Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Дженоа

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 29.10.2018 Лацио 0:3 Интер Милан СA
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан СA
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
Дженоа (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 28.10.2018 Дженоа 2:2 Удинезе СA
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 07.10.2018 Дженоа 1:3 Парма СA
- 30.09.2018 Фрозиноне 1:2 Дженоа СA
- 26.09.2018 Дженоа 2:0 Кьево СA
- 23.09.2018 Лацио 4:1 Дженоа СA
- 16.09.2018 Дженоа 1:0 Болонья СA
- 08.09.2018 Алессандрия 0:4 Дженоа ТМК
- 02.09.2018 Сассуоло 5:3 Дженоа СA
- 26.08.2018 Дженоа 2:1 Эмполи СA
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 04.08.2018 Монпелье 2:0 Дженоа ТМК
- 02.08.2018 Дженоа 3:0 Альбиссола ТМК
- 26.07.2018 Дженоа 7:0 Кунео ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Суонси 1:1 Дженоа ТМК
- 17.07.2018 Зенит 3:2 Дженоа ТМК
- 14.07.2018 Дженоа 13:0 Раппрезентатива-Вал-Стубай ТМК
- 20.05.2018 Дженоа 1:2 Торино СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан Серия A
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 07.05.2017 Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A
- 11.12.2016 Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A
- 20.04.2016 Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A
- 05.12.2015 Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 23.05.2015 Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A
- 11.01.2015 Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A
- 19.01.2014 Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A
- 25.08.2013 Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A
- 12.05.2013 Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A
- 22.12.2012 Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 01.04.2012 Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A
- 20.01.2012 Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок
- 13.12.2011 Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A
- 06.03.2011 Интер Милан 5:2 Дженоа Серия A
- 12.01.2011 Интер Милан 3:2 Дженоа Кубок
- 29.10.2010 Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A
- 07.03.2010 Интер Милан 0:0 Дженоа Серия A
- 17.10.2009 Дженоа 0:5 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 12
|18
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 8
|15
|7.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 7
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|10.
|Дженоа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|12.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 13
|12
|15.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 12
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|20.
|Кьево
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 26
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - ДженоаДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Дженоа
Интер Милан
95.7% (66)
Ничья:
0% (0)
Дженоа
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Интер Милан:
40.6% (28)
2:1 Интер Милан:
24.6% (17)
1:0 Интер Милан:
13% (9)
3:1 Интер Милан:
5.8% (4)
3:0 Интер Милан:
4.3% (3)
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