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Стадион: Перистери
38' Желтая карточкаСакик Эмануэль
0:1
40' ГолКаньяс Хосе
59' Желтая карточкаУгрои Роланд
62' Желтая карточкаМатос Леонардо
69' Желтая карточкаВернблум Понтус
1:1
73' ГолУгрои Роланд
|
38'
40'
0:1
59'
62'
69'
73'
1:1
Состав команд
15
Madson
17
Угрои
Роланд
Атромитос 3-5-2
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 29 Stefanos Stroungis Защитник
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 19 Кивракидис Кириакос Полузащитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Нападающий
- 17 Угрои Роланд Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 9 Giorgos Manousos Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 10 Н'Сикулу Кларк Нападающий
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- Главный тренер: Канади Дамир
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 20 Виейринья Защитник
- 19 Вернблум Понтус Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 98 Лео Родригес Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 6 Тошка Алин Защитник
- 74 Варда Амр Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 10 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 47 Акпом Чуба Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 31.10.2018 Ираклис 1:6 Атромитос К
- 28.10.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 22.10.2018 Атромитос 3:2 Астерас С
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 30.09.2018 Левадиакос 0:2 Атромитос С
- 22.09.2018 Атромитос 2:0 Лариса С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 29.10.2018 ПАОК 2:0 Панатинаикос С
- 25.10.2018 ПАОК 0:2 Види ЛЕ
- 21.10.2018 Арис Салоники 1:2 ПАОК С
- 07.10.2018 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис С
- 04.10.2018 БАТЭ 1:4 ПАОК ЛЕ
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 02.07.2018 ПАОК 1:2 Нордшелланн ТМК
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК Кубок
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос Кубок
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига
- 05.04.2017 Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига
- 30.01.2016 ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига
- 27.09.2015 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 03.06.2015 ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига
- 20.05.2015 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 15.02.2015 Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига
- 19.10.2014 ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига
- 11.05.2014 Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
- 07.05.2014 ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
- 06.04.2014 ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига
- 18.12.2013 Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
- 29.05.2013 ПАОК 1:2 Атромитос Суперлига
- 15.05.2013 Атромитос 2:1 ПАОК Суперлига
- 13.01.2013 ПАОК 0:0 Атромитос Суперлига
Атромитос
ПАОК
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:1
|9
|8
|1
|0
|15 - 3
|25
|2.
|Атромитос
|1:1
|9
|6
|3
|0
|14 - 6
|21
|3.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|17 - 3
|19
|4.
|Панатинаикос
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|5.
|Олимпиакос
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|6.
|Ксанти
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|0
|4
|10 - 8
|12
|8.
|Панаитоликос
|0:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|9.
|Паниониос
|2:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|10.
|Ламия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Лариса
|8
|2
|1
|5
|4 - 10
|7
|12.
|ПАС Янина
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|13.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Астерас
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|15.
|Левадиакос
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
|16.
|Аполлон Смирнис
|8
|0
|0
|8
|1 - 13
|0
Второй тайм
76'
ПАОК делает замену. Лео Родригес уходит с поля, а Пелкас Димитрис выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Угрои Роланд бьет в цель!
69'
Вернблум Понтус получил желтую карточку от судьи
66'
ПАОК делает замену. Бисесвар Диего уходит с поля, а Лимниос Димитрис выходит на его замену.
62'
Матос Леонардо получил желтую карточку от судьи
59'
Угрои Роланд получил желтую карточку от судьи
46'
Атромитос делает замену. Stefanos Stroungis уходит с поля, а Н'Сикулу Кларк выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Атромитос делает замену. Armin Mujakic уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Каньяс Хосе бьет в цель!
38'
Сакик Эмануэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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