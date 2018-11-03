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Стадион:
Атромитос
1:1
Второй тайм: 77'
ПАОК
0'
38' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
0:1
40' Гол
Каньяс Хосе
59' Желтая карточка
Угрои Роланд
62' Желтая карточка
Матос Леонардо
69' Желтая карточка
Вернблум Понтус
1:1
73' Гол
Угрои Роланд
77'
Второй тайм
76'
ПАОК делает замену. Лео Родригес уходит с поля, а Пелкас Димитрис выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Угрои Роланд бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Вернблум Понтус получил желтую карточку от судьи
66'
ПАОК делает замену. Бисесвар Диего уходит с поля, а Лимниос Димитрис выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Матос Леонардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Угрои Роланд получил желтую карточку от судьи
46'
Атромитос делает замену. Stefanos Stroungis уходит с поля, а Н'Сикулу Кларк выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Атромитос делает замену. Armin Mujakic уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Каньяс Хосе бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Сакик Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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