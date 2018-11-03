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Стадион:
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 21'
АЕК
0'
10' Желтая карточка
Ливайя Марко
21'
Первый тайм
Желтая карточка
10'
Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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