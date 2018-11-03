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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
0:0
Первый тайм: 21'
10' Желтая карточкаЛивайя Марко
|
10'
Состав команд
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
31
Бое
Лукас
Панатинаикос 3-5-2
- Основной состав
- 1 Диудис Сократис Вратарь
- 24 Theofanis Mavromatis Защитник
- 44 Пуггурас Ахиллеас Защитник
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 78 Кулибали Усман Полузащитник
- 21 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 18 Бузукис Яннис Полузащитник
- 8 Донис Христос Полузащитник
- 3 Инсуа Эмануэль Полузащитник
- 11 Хадзийованнис Анастасиос Нападающий
- 9 Македа Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Коцарис Костас Вратарь
- 5 Ойконому Евангелос Защитник
- 22 Theofanis Tsandaris Полузащитник
- 26 Каче Эргюс Полузащитник
- 12 Хацитеодоридис Илиас Полузащитник
- 10 Мунье Антони Нападающий
- 99 Argyris Kampetsis
- Главный тренер: Georgios Donis
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Василис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 4 Ойконому Мариос Защитник
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 8 Симоэш Андре Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 31 Бое Лукас Полузащитник
- 22 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цидотас Панайотис Вратарь
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 15 Чосич Урош Защитник
- 95 Алеф Салданья Полузащитник
- 17 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Предыдущие игры
Панатинаикос (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.10.2018 ПАОК 2:0 Панатинаикос С
- 20.10.2018 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 06.10.2018 Астерас 1:1 Панатинаикос С
- 02.10.2018 Панаитоликос 0:1 Панатинаикос К
- 29.09.2018 Панатинаикос 2:1 ПАС Янина С
- 23.09.2018 Панатинаикос 3:0 Левадиакос С
- 16.09.2018 Лариса 1:3 Панатинаикос С
- 01.09.2018 Панатинаикос 3:1 Ламия С
- 26.08.2018 Ксанти 0:1 Панатинаикос С
- 28.07.2018 АДО Ден Хааг 3:1 Панатинаикос ТМК
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 18.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Панатинаикос ТМК
- 07.05.2018 Панатинаикос 1:2 Ксанти С
- 29.04.2018 Панатинаикос 0:3 ПАОК С
- 22.04.2018 Паниониос 0:3 Панатинаикос С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
АЕК (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 31.10.2018 Аполлон Лариса 0:4 АЕК К
- 28.10.2018 АЕК 4:0 Арис Салоники С
- 23.10.2018 АЕК 0:2 Бавария ЛЧ
- 20.10.2018 Аполлон Смирнис 0:2 АЕК С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига
- 24.05.2017 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 21.05.2017 АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 02.04.2017 АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига
- 15.01.2017 Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига
- 26.05.2016 АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига
- 23.05.2016 Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига
- 28.02.2016 АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 01.11.2015 Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига
- 03.03.2013 АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
- 04.11.2012 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 20.05.2012 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 07.05.2012 АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 11.03.2012 АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 06.11.2011 Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига
- 25.05.2011 АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
- 12.05.2011 Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига
- 13.02.2011 Панатинаикос 3:1 АЕК Суперлига
- 02.02.2011 АЕК 2:3 Панатинаикос Кубок
Панатинаикос
АЕК
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|9
|8
|1
|0
|15 - 3
|25
|2.
|Атромитос
|9
|6
|3
|0
|14 - 6
|21
|3.
|АЕК
|0:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 3
|20
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|5.
|Олимпиакос
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|6.
|Ксанти
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|0
|4
|10 - 8
|12
|8.
|Панаитоликос
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Паниониос
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Ламия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Лариса
|8
|2
|1
|5
|4 - 10
|7
|12.
|ПАС Янина
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|13.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Астерас
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|15.
|Левадиакос
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
|16.
|Аполлон Смирнис
|8
|0
|0
|8
|1 - 13
|0
Первый тайм
10'
Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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