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Стадион:
ПАС Янина
0:0
Второй тайм: 68'
Ламия
0'
8' Желтая карточка
Stefanos Siontis
38' Желтая карточка
Атанасиадис Стефанос
60' Желтая карточка
Шаранов Боян
62' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
68'
Второй тайм
62'
ПАС Янина делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Georgios Xydas выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Шаранов Боян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Атанасиадис Стефанос получил желтую карточку от судьи
27'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Fabry Castro выходит на его замену.
Желтая карточка
8'
Стефанос Сионтис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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