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Стадион: Зоссимадес
8' Желтая карточкаStefanos Siontis
38' Желтая карточкаАтанасиадис Стефанос
60' Желтая карточкаШаранов Боян
62' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
|
60'
Состав команд
55
Enes
Dolovac
33
Higor
Vidal
ПАС Янина 4-2-3-1
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 77 Alexandros Apostolopoulos Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 22 Stefanos Siontis Защитник
- 27 Мистакидис Яннис Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 55 Enes Dolovac Полузащитник
- 11 Чикарски Мите Полузащитник
- 33 Higor Vidal Полузащитник
- 9 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Михаил Неофитос Вратарь
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 15 Какуба Алекс Полузащитник
- 21 Edwin Castro Полузащитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 28 Georgios Xydas Нападающий
- 25 Giannis Loukinas
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Ламия 3-5-2
- Основной состав
- 1 Шаранов Боян Вратарь
- 8 Пляцикас Василиос Защитник
- 23 Скондрас Яннис Защитник
- 4 Адехо Даниэль Защитник
- 2 Stavros Vasilantonopoulos Полузащитник
- 21 Димуцос Элини Полузащитник
- 10 Бертолио Факундо Полузащитник
- 11 Караманос Тасос Полузащитник
- 27 Vanderson Полузащитник
- 26 Эпштайн Денис Нападающий
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мелиссас Никос Вратарь
- 50 Mark Asigba Защитник
- 14 Anestis Anastasiadis Защитник
- 45 Nikolaos Tsoukalos Полузащитник
- 7 Карагунис Танасис Полузащитник
- 6 Абдул Осман Полузащитник
- 18 Lazar Romanic
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 01.11.2018 ПАС Янина 5:0 Thyella Kamari К
- 29.10.2018 Ксанти 2:1 ПАС Янина С
- 20.10.2018 ПАС Янина 0:2 Панаитоликос С
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 29.09.2018 Панатинаикос 2:1 ПАС Янина С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 15.09.2018 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 ПАС Янина 0:0 Лариса С
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 04.04.2018 ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
Ламия (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 30.10.2018 Ламия 1:1 Волос К
- 27.10.2018 Ламия 3:2 Левадиакос С
- 20.10.2018 Лариса 1:2 Ламия С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 Ламия 1:1 ОФИ С
- 01.10.2018 Ламия 0:0 Ксанти С
- 24.09.2018 Панаитоликос 2:2 Ламия С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Панатинаикос 3:1 Ламия С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 05.05.2018 Лариса 1:1 Ламия С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 14.04.2018 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис С
- 01.04.2018 АОК Керкира 0:0 Ламия С
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
Последние игры между собой
ПАС Янина
Ламия
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|9
|8
|1
|0
|15 - 3
|25
|2.
|Атромитос
|9
|6
|3
|0
|14 - 6
|21
|3.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|17 - 3
|20
|4.
|Панатинаикос
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|5.
|Олимпиакос
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|6.
|Ксанти
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|0
|4
|10 - 8
|12
|8.
|Панаитоликос
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Паниониос
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Ламия
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Лариса
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|12.
|ПАС Янина
|0:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 15
|7
|13.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|14.
|Астерас
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|15.
|Левадиакос
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
|16.
|Аполлон Смирнис
|8
|0
|0
|8
|1 - 13
|0
Второй тайм
62'
ПАС Янина делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Georgios Xydas выходит на его замену.
62'
Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
60'
Шаранов Боян получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Атанасиадис Стефанос получил желтую карточку от судьи
27'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Fabry Castro выходит на его замену.
8'
Стефанос Сионтис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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