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Стадион:
Фиорентина
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Рома

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 5 минут.
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:
Прогнозы на матч Фиорентина - Рома
Фиорентина
20.6% (13)
Ничья:
39.7% (25)
Рома
39.7% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (22)
Рома:
27% (17)
Фиорентина:
15.9% (10)
Рома:
7.9% (5)
Рома:
3.2% (2)
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