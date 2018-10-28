Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Рома

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Стадион: Артемио Франки
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Фиорентина (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.10.2018 Торино 1:1 Фиорентина СA
- 21.10.2018 Фиорентина 1:1 Кальяри СA
- 07.10.2018 Лацио 1:0 Фиорентина СA
- 30.09.2018 Фиорентина 2:0 Аталанта СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013 СA
- 19.09.2018 Сампдория 1:1 Фиорентина СA
- 15.09.2018 Наполи 1:0 Фиорентина СA
- 02.09.2018 Фиорентина 1:0 Удинезе СA
- 26.08.2018 Фиорентина 6:1 Кьево СA
- 22.08.2018 Ареццо 1:2 Фиорентина ТМК
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Фортуна 1:1 Фиорентина ТМК
- 01.08.2018 Хераклес 0:2 Фиорентина ТМК
- 28.07.2018 Фиорентина 0:0 Фулхэм ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 20.07.2018 Фиорентина 11:0 Реал Виченца ТМК
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
Рома (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.10.2018 Наполи 1:1 Рома СA
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 20.10.2018 Рома 0:2 СПАЛ 2013 СA
- 06.10.2018 Эмполи 0:2 Рома СA
- 02.10.2018 Рома 5:0 Виктория Пльзень ЛЧ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина Серия A
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома Серия A
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина Серия A
- 18.09.2016 Фиорентина 1:0 Рома Серия A
- 04.03.2016 Рома 4:1 Фиорентина Серия A
- 25.10.2015 Фиорентина 1:2 Рома Серия A
- 19.03.2015 Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы
- 12.03.2015 Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы
- 03.02.2015 Рома 0:2 Фиорентина Кубок
- 25.01.2015 Фиорентина 1:1 Рома Серия A
- 30.08.2014 Рома 2:0 Фиорентина Серия A
- 19.04.2014 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
- 08.12.2013 Рома 2:1 Фиорентина Серия A
- 04.05.2013 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
- 17.01.2013 Фиорентина 0:1 Рома Кубок
- 08.12.2012 Рома 4:2 Фиорентина Серия A
- 25.04.2012 Рома 1:2 Фиорентина Серия A
- 11.01.2012 Рома 3:0 Фиорентина Кубок
- 04.12.2011 Фиорентина 3:0 Рома Серия A
- 20.03.2011 Фиорентина 2:2 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 12
|18
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 8
|15
|7.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 7
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|10.
|Дженоа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|12.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 13
|12
|15.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 12
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|20.
|Кьево
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 26
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - РомаДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 5 минут.
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Прогнозы на матч Фиорентина - Рома
Фиорентина
20.6% (13)
Ничья:
39.7% (25)
Рома
39.7% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.9% (22)
1:2 Рома:
27% (17)
2:1 Фиорентина:
15.9% (10)
0:1 Рома:
7.9% (5)
0:2 Рома:
3.2% (2)
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