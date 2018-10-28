Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 27.10.2018 Эмполи 1:2 Ювентус СA
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Ювентус (до 23 лет) ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
Кальяри (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 28.10.2018 Кальяри 2:1 Кьево СA
- 21.10.2018 Фиорентина 1:1 Кальяри СA
- 06.10.2018 Кальяри 2:0 Болонья СA
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 26.09.2018 Кальяри 0:0 Сампдория СA
- 22.09.2018 Парма 2:0 Кальяри СA
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 06.09.2018 Кальяри 1:0 Ольбия ТМК
- 02.09.2018 Аталанта 0:1 Кальяри СA
- 26.08.2018 Кальяри 2:2 Сассуоло СA
- 19.08.2018 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 04.08.2018 Трабзонспор 0:0 Кальяри ТМК
- 01.08.2018 Фенербахче 2:1 Кальяри ТМК
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.07.2018 Кальяри 10:0 Реал Виченца ТМК
- 17.07.2018 Роталиана 0:9 Кальяри ТМК
- 23.05.2018 Кальяри 2:1 Ольбия ТМК
- 20.05.2018 Кальяри 1:0 Аталанта СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус Серия A
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри Серия A
- 12.02.2017 Кальяри 0:2 Ювентус Серия A
- 21.09.2016 Ювентус 4:0 Кальяри Серия A
- 09.05.2015 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
- 18.12.2014 Кальяри 1:3 Ювентус Серия A
- 18.05.2014 Ювентус 3:0 Кальяри Серия A
- 12.01.2014 Кальяри 1:4 Ювентус Серия A
- 11.05.2013 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
- 21.12.2012 Кальяри 1:3 Ювентус Серия A
- 13.12.2012 Ювентус 1:0 Кальяри Кубок
- 06.05.2012 Кальяри 0:2 Ювентус Серия A
- 15.01.2012 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
- 05.02.2011 Кальяри 1:3 Ювентус Серия A
- 26.09.2010 Ювентус 4:2 Кальяри Серия A
- 11.04.2010 Ювентус 1:0 Кальяри Серия A
- 29.11.2009 Кальяри 2:0 Ювентус Серия A
- 31.01.2009 Ювентус 2:3 Кальяри Серия A
- 21.09.2008 Кальяри 0:1 Ювентус Серия A
- 03.02.2008 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 12
|18
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 8
|15
|7.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 7
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|10.
|Дженоа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|12.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 13
|12
|15.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 12
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|20.
|Кьево
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 26
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - КальяриДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри
Ювентус
95% (57)
Ничья:
3.3% (2)
Кальяри
1.7% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
50% (30)
3:0 Ювентус:
20% (12)
2:1 Ювентус:
8.3% (5)
3:1 Ювентус:
5% (3)
1:0 Ювентус:
5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация