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Ювентус
 
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Кальяри
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри
Ювентус
95% (57)
Ничья:
3.3% (2)
Кальяри
1.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
50% (30)
Ювентус:
20% (12)
Ювентус:
8.3% (5)
Ювентус:
5% (3)
Ювентус:
5% (3)
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