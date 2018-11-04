Стадион: Олимпийский (Рим)
19' Желтая карточкаАчерби Франческо
1:0
26' ГолИммобиле Чиро
1:1
28' ГолАнтенуччи Мирко
2:1
35' ГолИммобиле Чиро
57' Желтая карточкаЛуис Эвертон
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Второй тайм
57'
Луис Эвертон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
57'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
57'
56'
55'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 направляет мяч в штрафную площадку, но Стракоша Томас выбегает и ловит мяч
55'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
54'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
53'
Лаццари Мануэль задерживает мяч рукой
53'
Лулич Сенад из команды Лацио играет слишком грубо. Луис Эвертон оказался на газоне.
52'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
52'
51'
Пароло Марко из команды Лацио в офсайде
51'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой слева.
50'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
49'
48'
47'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Коста Филиппо наказан за толчок Габаррон Патрисио
46'
Тактическая замена. Бонифаци Кевин уходит с поля и его заменяет Ционек Тьяго
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
46'
Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Вальдифиори Мирко
46'
Пароло Марко пробует нанести удар издали, но Милинкович-Савич Ваня ловит мяч
46'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
44'
44'
Кайседо Фелипе из команды Лацио нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
44'
Луис Эвертон ошибается в защите.
44'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фелипе Диас
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
40'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
39'
Вальдифиори Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
38'
Уоллас Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
35'
Кайседо Фелипе сделал результативную передачу.
35'
ГОЛ! - Иммобиле Чиро из команды Лацио наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
35'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иммобиле Чиро и Кайседо Фелипе из команды Лацио.
35'
Отличные скиллы показывает Кайседо Фелипе, обводя своих соперников
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
34'
Катальди Данило из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
34'
Катальди Данило из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
33'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
32'
32'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Коста Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
31'
Иммобиле Чиро нанес удар, мяч был парирован, но Милинкович-Савич Ваня не удержал его в руках.
31'
Кайседо Фелипе из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
29'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Уоллас Оливейра ошибается в защите.
29'
Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
28'
Лаццари Мануэль сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 забил гол! Легко это для такого игрока, как Антенуччи Мирко
28'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
28'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
27'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
27'
26'
Отличный гол забил Иммобиле Чиро
26'
Катальди Данило сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
26'
26'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Милинкович-Савич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
25'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
24'
Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе
24'
Отличные скиллы показывает Иммобиле Чиро, обводя своих соперников
24'
24'
24'
23'
23'
23'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
21'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
21'
Стракоша Томас из команды Лацио сделал отличный сейв!
21'
Хороший удар издали нанес Антенуччи Мирко, но отличный сейв сделал Стракоша Томас. Угловой.
21'
Коста Филиппо пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Ачерби Франческо получил желтую карточку от судьи
19'
Ачерби Франческо из команды Лацио играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
19'
19'
Коста Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
Как он промахнулся? Габаррон Патрисио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Лулич Сенад пострадал.
15'
15'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Лулич Сенад из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
14'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
13'
12'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Луис Эвертон возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Луис Эвертон получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Луис Эвертон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
9'
Как он промахнулся? Кайседо Фелипе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
9'
Милинкович-Савич Ваня ошибается в защите.
9'
8'
8'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
8'
8'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пароло Марко мяча так и не получил
7'
6'
6'
6'
Катальди Данило нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
2'
2'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лацио начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 2:1 СПАЛ 2013
Лацио
94.7% (162)
Ничья:
1.8% (3)
СПАЛ 2013
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
49.1% (84)
2:1 Лацио:
15.8% (27)
1:0 Лацио:
14.6% (25)
3:1 Лацио:
8.8% (15)
3:0 Лацио:
2.9% (5)
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