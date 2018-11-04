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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Лацио
2:1
Второй тайм: 58'
СПАЛ 2013
0'
19' Желтая карточка
Ачерби Франческо
1:0
26' Гол
Иммобиле Чиро
1:1
28' Гол
Антенуччи Мирко
2:1
35' Гол
Иммобиле Чиро
57' Желтая карточка
Луис Эвертон
58'
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Второй тайм
Желтая карточка
57'
Луис Эвертон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
57'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
57'
Лацио начинает контратаку
56'
Лацио контролирует мяч.
55'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 направляет мяч в штрафную площадку, но Стракоша Томас выбегает и ловит мяч
55'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Лацио начинает контратаку
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Лаццари Мануэль задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
53'
Лулич Сенад из команды Лацио играет слишком грубо. Луис Эвертон оказался на газоне.
52'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Офсайд
51'
Пароло Марко из команды Лацио в офсайде
51'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой слева.
50'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Лацио имеет хороший шанс забить.
48'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
47'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Коста Филиппо наказан за толчок Габаррон Патрисио
46'
Тактическая замена. Бонифаци Кевин уходит с поля и его заменяет Ционек Тьяго
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Лацио имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Вальдифиори Мирко
46'
Пароло Марко пробует нанести удар издали, но Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня ловит мяч
46'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
44'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
44'
Кайседо Фелипе из команды Лацио нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
44'
Луис Эвертон ошибается в защите.
44'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Удар от ворот произведет Лацио
43'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фелипе Диас
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Удар от ворот произведет Лацио
40'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Вальдифиори Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
38'
Уоллас Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
35'
Кайседо Фелипе сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГОЛ! - Иммобиле Чиро из команды Лацио наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
35'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иммобиле Чиро и Кайседо Фелипе из команды Лацио.
35'
Отличные скиллы показывает Кайседо Фелипе, обводя своих соперников
35'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
34'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
34'
Катальди Данило из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Катальди Данило из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
33'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Лацио контролирует мяч.
32'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
32'
Коста Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Иммобиле Чиро нанес удар, мяч был парирован, но Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня не удержал его в руках.
31'
Кайседо Фелипе из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Удар от ворот произведет Лацио
29'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Уоллас Оливейра ошибается в защите.
29'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
28'
Лаццари Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 забил гол! Легко это для такого игрока, как Антенуччи Мирко
28'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
28'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Катальди Данило из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
27'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
26'
Отличный гол забил Иммобиле Чиро
26'
Катальди Данило сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
26'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
26'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
24'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе
24'
Отличные скиллы показывает Иммобиле Чиро, обводя своих соперников
24'
Лацио имеет хороший шанс забить.
24'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Лацио
23'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Лацио контролирует мяч.
21'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
21'
Стракоша Томас из команды Лацио сделал отличный сейв!
21'
Хороший удар издали нанес Антенуччи Мирко, но отличный сейв сделал Стракоша Томас. Угловой.
21'
Коста Филиппо пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
19'
Ачерби Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Ачерби Франческо из команды Лацио играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
19'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
19'
Коста Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
18'
Как он промахнулся? Габаррон Патрисио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
17'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
17'
Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Лулич Сенад пострадал.
15'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Лулич Сенад из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
15'
Лацио начинает контратаку
15'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
14'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
13'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
12'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Травма, повреждение
11'
Луис Эвертон возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Луис Эвертон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Луис Эвертон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
9'
Как он промахнулся? Кайседо Фелипе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
9'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня ошибается в защите.
9'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Угловой
8'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
8'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
8'
Фелипе Диас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пароло Марко мяча так и не получил
7'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
6'
Катальди Данило нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Лацио имеет хороший шанс забить.
5'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
4'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лацио начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 2:1 СПАЛ 2013
Лацио
94.7% (162)
Ничья:
1.8% (3)
СПАЛ 2013
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
49.1% (84)
Лацио:
15.8% (27)
Лацио:
14.6% (25)
Лацио:
8.8% (15)
Лацио:
2.9% (5)
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