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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
0:2
Перерыв
Торино
0'
11' Желтая карточка
Прает Деннис
0:1
12' Гол
Белотти Андреа
32' Желтая карточка
Ринкон Томас
40' Желтая карточка
Экдаль Олбин
0:2
43' Пенальти
Белотти Андреа
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
Удар от ворот произведет Торино
47'
Удар от ворот произведет Сампдория
47'
Фальке Яго нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Торино имеет хороший шанс забить.
46'
Сапонара Риккардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
46'
Фальке Яго из команды Торино опасно и грубо сыграл. Мурру Никола пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Прает Деннис из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
45'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Торино контролирует мяч.
44'
Команда Торино забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ - Аудеро Эмиль из команды Сампдория привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Белотти Андреа.
41'
Базелли Даниэле делает длинную передачу вперед
41'
Сампдория нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
40'
Экдаль Олбин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
40'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
40'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Матч возобновлен
40'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
39'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
39'
Торино контролирует мяч.
39'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Удар от ворот произведет Торино
37'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает неудачный навес.
37'
Сампдория начинает контратаку
37'
Торино имеет хороший шанс забить.
37'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
37'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
37'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Андерсен Йоаким
Офсайд
35'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Удар от ворот произведет Торино
34'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Экдаль Олбин и Капрари Джанлука из команды Сампдория.
34'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Квальярелла Фабио нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
33'
Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Ринкон Томас из команды Торино предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
32'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
32'
Торино контролирует мяч.
31'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Сампдория
29'
Фальке Яго не смог попасть в створ ударом издали
29'
Торино имеет хороший шанс забить.
28'
Торино контролирует мяч.
Офсайд
28'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
27'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Белотти Андреа наказан за толчок Тонелли Лоренцо
26'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
26'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
26'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
24'
Удар от ворот произведет Торино
23'
Квальярелла Фабио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
23'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
23'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Торино
22'
Как он промахнулся? Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает пас партнеру.
22'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
22'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Прает Деннис из команды Сампдория делает пас партнеру.
21'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Торино контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Сампдория
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Фальке Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
19'
Торино имеет хороший шанс забить.
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Торино имеет хороший шанс забить.
18'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Базелли Даниэле наказан за толчок Экдаль Олбин
17'
Прает Деннис пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
17'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Торино
15'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает неудачный навес.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Матч возобновлен
14'
Баррето Эдгар получил травму и заменен. Линетти Кароль выходит на поле.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Баррето Эдгар получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Де Сильвестри Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГОООООЛ - Белотти Андреа Торино забивает ударом головой
12'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
12'
Эйна Ола из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу одноклубнику.
12'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
12'
Торино имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
11'
Прает Деннис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Прает Деннис атаковал сзади соперника. Это Иццо Армандо заработал своей команде штрафной
10'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Ринкон Томас
8'
Торино контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Сампдория
7'
Белотти Андреа из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
6'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Эйна Ола
6'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
4'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
4'
Торино контролирует мяч.
3'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Торино начинает контратаку
3'
Мурру Никола ошибается в защите.
3'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Эйна Ола из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Торино контролирует мяч.
2'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Торино
Сампдория
56.4% (97)
Ничья:
34.3% (59)
Торино
9.3% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.4% (54)
Сампдория:
27.9% (48)
Сампдория:
20.9% (36)
Сампдория:
6.4% (11)
Торино:
4.7% (8)
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