Стадион: Луиджи Феррарис
11' Желтая карточкаПрает Деннис
0:1
12' ГолБелотти Андреа
32' Желтая карточкаРинкон Томас
40' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
0:2
43' ПенальтиБелотти Андреа
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
47'
47'
Фальке Яго нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
46'
Сапонара Риккардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
46'
Фальке Яго из команды Торино опасно и грубо сыграл. Мурру Никола пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Прает Деннис из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
44'
44'
Команда Торино забила мяч, хотя лучше играли соперники
43'
Г О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
ПЕНАЛЬТИ - Аудеро Эмиль из команды Сампдория привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Белотти Андреа.
41'
Базелли Даниэле делает длинную передачу вперед
41'
Сампдория нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Экдаль Олбин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
40'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
40'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Матч возобновлен
40'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
39'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
39'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
37'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает неудачный навес.
37'
Сампдория начинает контратаку
37'
37'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
37'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Андерсен Йоаким
35'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
34'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Экдаль Олбин и Капрари Джанлука из команды Сампдория.
34'
34'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Квальярелла Фабио нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
33'
Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Ринкон Томас из команды Торино предупрежден после нескольких фолов.
32'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
32'
32'
31'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Фальке Яго не смог попасть в створ ударом издали
29'
28'
28'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
27'
27'
Белотти Андреа наказан за толчок Тонелли Лоренцо
26'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
26'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
24'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
24'
23'
Квальярелла Фабио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
22'
Как он промахнулся? Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает пас партнеру.
22'
22'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Прает Деннис из команды Сампдория делает пас партнеру.
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Фальке Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
19'
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
18'
18'
Базелли Даниэле наказан за толчок Экдаль Олбин
17'
Прает Деннис пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
17'
16'
16'
15'
15'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает неудачный навес.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Матч возобновлен
14'
Баррето Эдгар получил травму и заменен. Линетти Кароль выходит на поле.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Баррето Эдгар получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Де Сильвестри Лоренцо сделал результативную передачу.
12'
ГОООООЛ - Белотти Андреа Торино забивает ударом головой
12'
12'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу одноклубнику.
12'
12'
11'
Прает Деннис получил желтую карточку от судьи
11'
Судья свистит. Прает Деннис атаковал сзади соперника. Это Иццо Армандо заработал своей команде штрафной
10'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
10'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Торино поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
9'
8'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Ринкон Томас
8'
7'
7'
Белотти Андреа из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
7'
6'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Эйна Ола
6'
5'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
3'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Торино начинает контратаку
3'
Мурру Никола ошибается в защите.
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Торино
Сампдория
56.4% (97)
Ничья:
34.3% (59)
Торино
9.3% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.4% (54)
2:1 Сампдория:
27.9% (48)
1:0 Сампдория:
20.9% (36)
2:0 Сампдория:
6.4% (11)
1:2 Торино:
4.7% (8)
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