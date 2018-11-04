Стадион: Эннио Тардини
32' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
38' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Иакопони Симоне из команды Парма делает неудачный навес.
46'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
45'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Дзампано Франческо наказан за толчок Гобби Массимо
44'
44'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Силигарди Лука не смог попасть в створ ударом издали
43'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой слева.
43'
Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Силигарди Лука из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Парма
42'
Майелло Раффаэле не смог попасть в створ ударом издали
41'
41'
Шанс! Алвеш Бруну из команды Парма пробил головой, но мимо
41'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
40'
40'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
40'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Силигарди Лука нанес удар издали, а Спортьелло Марко отбил его обратно в игру!
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ригони Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
37'
Удар от ворот произведет Парма
37'
ШАНС! Чофани Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
36'
Гобби Массимо наказан за толчок Кэмпбелл Джоэль
35'
Судья сигнализирует, что Жервиньо Куасси из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
35'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Силигарди Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
33'
Ригони Лука не смог попасть в створ ударом издали
33'
Алвеш Бруну из команды Парма сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
33'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
32'
Безумный фол. Майелло Раффаэле грубо играет против соперника. Пострадал Штулац Лео
31'
31'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Гальоло Риккардо наказан за толчок Чофани Даниэль
29'
Фрозиноне контролирует мяч.
28'
Дейола Алессандро из команды Парма опасно и грубо сыграл. Чибсах Юссиф пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Парма
28'
ШАНС! Бегетто Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
27'
Силигарди Лука из команды Парма забрасывает мяч в штрафную.
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Силигарди Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
24'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
24'
Дзампано Франческо наказан за толчок Гобби Массимо
23'
23'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Парма контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Парма
22'
Как он промахнулся? Дзампано Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает отличный кросс...
21'
21'
21'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Дейола Алессандро из команды Парма отправил кросс в штрафную...
20'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Гобби Массимо из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Парма контролирует мяч.
18'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
17'
17'
Ригони Лука из команды Парма не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Алвеш Бруну из команды Парма делает пас партнеру.
17'
Иакопони Симоне из команды Парма делает передачу одноклубнику.
17'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
16'
Чибсах Юссиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Ригони Лука из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Жервиньо Куасси из команды Парма отправил кросс в штрафную...
16'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
14'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
13'
13'
Штулац Лео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
12'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Иакопони Симоне
12'
Ригони Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
11'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
11'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Чано Камилло из команды Фрозиноне в офсайде
10'
Гольданига Эдоардо делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
8'
Парма контролирует мяч.
7'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
6'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
6'
Гобби Массимо из команды Парма делает неудачный навес.
5'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
5'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Парма
3'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
2'
Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 0:0 Фрозиноне
Парма
87.3% (151)
Ничья:
9.2% (16)
Фрозиноне
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Парма:
37.6% (65)
2:1 Парма:
26% (45)
2:0 Парма:
17.3% (30)
1:1 Ничья:
5.8% (10)
3:0 Парма:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация