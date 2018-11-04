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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Парма
0:0
Перерыв
Фрозиноне
0'
32' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
38' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Иакопони Симоне из команды Парма делает неудачный навес.
46'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
45'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
45'
Дзампано Франческо наказан за толчок Гобби Массимо
44'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
43'
Силигарди Лука не смог попасть в створ ударом издали
43'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой слева.
43'
Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Силигарди Лука из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Парма
42'
Майелло Раффаэле не смог попасть в створ ударом издали
41'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
41'
Шанс! Алвеш Бруну из команды Парма пробил головой, но мимо
41'
Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
40'
Майелло Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
40'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Силигарди Лука нанес удар издали, а Спортьелло Марко отбил его обратно в игру!
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ригони Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Майелло Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
37'
Удар от ворот произведет Парма
37'
ШАНС! Чофани Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Гобби Массимо наказан за толчок Кэмпбелл Джоэль
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Жервиньо Куасси из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ариаудо Лоренцо
35'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Силигарди Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
34'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
33'
Ригони Лука не смог попасть в створ ударом издали
33'
Алвеш Бруну из команды Парма сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
33'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Майелло Раффаэле грубо играет против соперника. Пострадал Штулац Лео
31'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
31'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
29'
Гальоло Риккардо наказан за толчок Чофани Даниэль
29'
Фрозиноне контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Дейола Алессандро из команды Парма опасно и грубо сыграл. Чибсах Юссиф пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Парма
28'
ШАНС! Бегетто Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
27'
Силигарди Лука из команды Парма забрасывает мяч в штрафную.
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Силигарди Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
24'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Дзампано Франческо наказан за толчок Гобби Массимо
23'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Парма контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Парма
22'
Как он промахнулся? Дзампано Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает отличный кросс...
21'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
21'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
20'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
20'
Дейола Алессандро из команды Парма отправил кросс в штрафную...
20'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Гобби Массимо из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Парма контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
17'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
17'
Ригони Лука из команды Парма не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Алвеш Бруну из команды Парма делает пас партнеру.
17'
Иакопони Симоне из команды Парма делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
16'
Чибсах Юссиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Ригони Лука из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Жервиньо Куасси из команды Парма отправил кросс в штрафную...
16'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
14'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
13'
Штулац Лео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Иакопони Симоне
12'
Ригони Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
11'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
11'
Майелло Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
11'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
10'
Чано Камилло из команды Фрозиноне в офсайде
10'
Гольданига Эдоардо делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
8'
Парма контролирует мяч.
7'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
6'
Гобби Массимо из команды Парма делает неудачный навес.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
5'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Парма
3'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
3'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
2'
Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 0:0 Фрозиноне
Парма
87.3% (151)
Ничья:
9.2% (16)
Фрозиноне
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Парма:
37.6% (65)
Парма:
26% (45)
Парма:
17.3% (30)
Ничья:
5.8% (10)
Парма:
2.3% (4)
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