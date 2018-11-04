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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кьево
0:1
Перерыв
Сассуоло
0'
14' Желтая карточка
Оби Джоэл
20' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
35' Желтая карточка
Кийине Софиан
37' Желтая карточка
Берарди Доменико
0:1
42' Гол
Ди Франческо Федерико
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает пас партнеру.
46'
Кийине Софиан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бани Маттиа
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Сенси Стефано из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Оби Джоэл пострадал.
42'
Берарди Доменико сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико изменил счет на табло!
42'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
41'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Степински Мариуш из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
Желтая карточка
37'
Берарди Доменико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бирса Вальтер
37'
Джаккерини Эммануэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Угловой
37'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
37'
Кийине Софиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
37'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
36'
Берарди Доменико мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
35'
Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Кийине Софиан из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Удар от ворот произведет Сассуоло
35'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
34'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кийине Софиан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Кьево контролирует мяч.
32'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
31'
Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Феррари Джанмарко пострадал.
Офсайд
31'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
30'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Кьево имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
27'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
27'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
25'
Бирса Вальтер из команды Кьево в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Кьево контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Сассуоло
22'
Кьево контролирует мяч.
21'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
20'
Феррари Джанмарко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло играет слишком грубо. Бирса Вальтер оказался на газоне.
20'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Сассуоло
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
16'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Оби Джоэл
15'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Берарди Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
14'
Оби Джоэл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
14'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Кьево имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево играет слишком грубо. Маньянелли Франческо оказался на газоне.
12'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Депаоли Фабио из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
8'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Бирса Вальтер пострадал.
7'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Бирса Вальтер из команды Кьево разыграл угловой с правого угла.
6'
Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кийине Софиан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
6'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
5'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
4'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Бирса Вальтер оказался на газоне.
4'
Кьево имеет хороший шанс забить.
Офсайд
4'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
3'
Сассуоло контролирует мяч.
3'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Кийине Софиан из команды Кьево играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
Фол, нарушение
2'
Степински Мариуш из команды Кьево играет слишком грубо. Марлон оказался на газоне.
1'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сассуоло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 0:1 Сассуоло
Кьево
23.8% (41)
Ничья:
30.2% (52)
Сассуоло
45.9% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.2% (45)
Сассуоло:
21.5% (37)
Сассуоло:
18.6% (32)
Кьево:
10.5% (18)
Кьево:
9.3% (16)
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