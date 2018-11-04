Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
14' Желтая карточкаОби Джоэл
20' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
35' Желтая карточкаКийине Софиан
37' Желтая карточкаБерарди Доменико
0:1
42' ГолДи Франческо Федерико
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает пас партнеру.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бани Маттиа
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
43'
Сенси Стефано из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Оби Джоэл пострадал.
42'
Берарди Доменико сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико изменил счет на табло!
42'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
41'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
41'
40'
40'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Степински Мариуш из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Степински Мариуш пострадал.
37'
Берарди Доменико получил желтую карточку от судьи
37'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бирса Вальтер
37'
Джаккерини Эммануэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
37'
Кийине Софиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
36'
Берарди Доменико мяч отрикошетил от ворот
35'
Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
35'
Кийине Софиан из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
35'
34'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
34'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Кьево контролирует мяч.
32'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Феррари Джанмарко пострадал.
31'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
30'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
30'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Кьево имеет хороший шанс забить.
28'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
27'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
27'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Бирса Вальтер из команды Кьево в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
23'
Кьево контролирует мяч.
22'
22'
Кьево контролирует мяч.
21'
20'
Феррари Джанмарко получил желтую карточку от судьи
20'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло играет слишком грубо. Бирса Вальтер оказался на газоне.
20'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
17'
Судья сигнализирует, что Кийине Софиан из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
16'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Оби Джоэл
15'
Удар от ворот произведет Кьево
15'
Берарди Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Оби Джоэл получил желтую карточку от судьи
14'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
14'
13'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Кьево имеет хороший шанс забить.
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево играет слишком грубо. Маньянелли Франческо оказался на газоне.
12'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Депаоли Фабио из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
9'
9'
9'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
8'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Бирса Вальтер пострадал.
7'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
7'
Бирса Вальтер из команды Кьево разыграл угловой с правого угла.
6'
Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
4'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Бирса Вальтер оказался на газоне.
4'
Кьево имеет хороший шанс забить.
4'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
3'
Сассуоло контролирует мяч.
3'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
2'
Кийине Софиан из команды Кьево играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
2'
Степински Мариуш из команды Кьево играет слишком грубо. Марлон оказался на газоне.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сассуоло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 0:1 Сассуоло
Кьево
23.8% (41)
Ничья:
30.2% (52)
Сассуоло
45.9% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.2% (45)
0:1 Сассуоло:
21.5% (37)
1:2 Сассуоло:
18.6% (32)
1:0 Кьево:
10.5% (18)
2:1 Кьево:
9.3% (16)
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