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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
1:2
Второй тайм: 89'
Аталанта
0'
1:0
3' Гол
М'Байе Ибрахим
24' Желтая карточка
Иличич Йосип
41' Желтая карточка
Гомес Алехандро
47' Желтая карточка
Хеландер Филип
1:1
57' Гол
Манчини Джанлука
1:2
70' Гол
Сапата Дуван
89'
Второй тайм
88'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Ригони Эмилиано
87'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Болонья контролирует мяч.
87'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Аталанта контролирует мяч.
85'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
82'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
82'
Поли Андреа из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
82'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
79'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
79'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
78'
Удар от ворот произведет Аталанта
78'
Поли Андреа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
77'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
76'
Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Опасность! Хатебур Ханс из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
75'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
74'
Сантандер Федерико бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
74'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
73'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Крейчи Ладислав уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
72'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Сапата Дуван забивает!
70'
Плохо сыграл М'Байе Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
70'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
70'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
69'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Удар от ворот произведет Болонья
68'
ШАНС! Толой Рафаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Аталанта контролирует мяч.
66'
Болонья контролирует мяч.
66'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
65'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
64'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
64'
Тактическая замена. Джемаили Блерим уходит с поля и его заменяет Поли Андреа
63'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
63'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Скорупски Лукаш из команды Болонья.
60'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
59'
Сванберг Маттиас из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
59'
Фройлер Ремо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Манчини Джанлука забивает!
57'
Гонсалес Джанкарло ошибается в защите.
57'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Джемаили Блерим из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
56'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
55'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
54'
Иличич Йосип задерживает мяч рукой
53'
Удар от ворот произведет Болонья
53'
Сапата Дуван не смог попасть в створ ударом издали
53'
Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
53'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Аталанта
51'
Паласио Родриго не смог попасть в створ ударом издали
50'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Паломино Хосе из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
50'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
49'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Болонья
49'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
47'
Хеландер Филип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Хеландер Филип из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Иличич Йосип пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Аталанта
47'
Шанс! М'Байе Ибрахим из команды Болонья пробил головой, но мимо
46'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
46'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Барроу Муса уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
45'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
45'
После дальнего удара, который нанес Паломино Хосе мяч отбит вратарем
Угловой
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
45'
Калабрези Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Отличные скиллы показывает Толой Рафаэл, обводя своих соперников
44'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Офсайд
44'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
43'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Опасность! Толой Рафаэл из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Сванберг Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
41'
Гомес Алехандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сантандер Федерико пострадал.
41'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
41'
Паласио Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
40'
Удар от ворот произведет Болонья
40'
Шанс! Госенс Робин из команды Аталанта пробил головой, но мимо
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
39'
Опасность! Де Рон Мартен из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
38'
Сантандер Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
38'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Болонья
37'
Барроу Муса из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Госенс Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
36'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Госенс Робин из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Барроу Муса из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
34'
Удар от ворот произведет Болонья
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Аталанта контролирует мяч.
32'
После дальнего удара, который нанес Госенс Робин мяч отбит вратарем
32'
Отличные скиллы показывает Госенс Робин, обводя своих соперников
31'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
31'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Травма, повреждение
30'
Толой Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Крейчи Ладислав из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Толой Рафаэл пострадал.
29'
Удар от ворот произведет Аталанта
29'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
29'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Аталанта
28'
Какой промах! Паласио Родриго имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает отличный кросс...
27'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Хорошую попытку сделал Хатебур Ханс. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
Желтая карточка
24'
Иличич Йосип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Иличич Йосип из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
24'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
24'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Отличные скиллы показывает Барроу Муса, обводя своих соперников
22'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
22'
Фройлер Ремо мяч отрикошетил от ворот
21'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Болонья
21'
Манчини Джанлука из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
21'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
20'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
19'
Сантандер Федерико бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
19'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
19'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
17'
Аталанта контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Болонья
17'
Гомес Алехандро из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
16'
Опасность предотвращена - Гонсалес Джанкарло из команды Болонья вступил в отбор удачно
16'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Аталанта контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
14'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Болонья
12'
Иличич Йосип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Опасность! Фройлер Ремо из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
11'
Удар от ворот произведет Болонья
11'
Иличич Йосип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
10'
Удар от ворот произведет Болонья
10'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Калабрези Артуро
8'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
5'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Удар от ворот произведет Аталанта
5'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Болонья пробил головой, но мимо
4'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный кросс...
3'
Сантандер Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - М'Байе Ибрахим изменил счет на табло!
3'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Толой Рафаэл из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Калабрези Артуро
2'
Болонья контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Аталанта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Аталанта
Болонья
14.3% (25)
Ничья:
33.7% (59)
Аталанта
52% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
30.3% (53)
Ничья:
28% (49)
Аталанта:
15.4% (27)
Болонья:
8% (14)
Ничья:
4% (7)
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