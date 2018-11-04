Стадион: Ренато Далл'Ара
1:0
3' ГолМ'Байе Ибрахим
24' Желтая карточкаИличич Йосип
41' Желтая карточкаГомес Алехандро
47' Желтая карточкаХеландер Филип
1:1
57' ГолМанчини Джанлука
1:2
70' ГолСапата Дуван
Второй тайм
88'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Ригони Эмилиано
87'
87'
87'
86'
85'
85'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
84'
83'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
82'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
82'
Поли Андреа из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
82'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
81'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
79'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
79'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
78'
78'
Поли Андреа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
77'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
77'
76'
76'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
76'
Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Опасность! Хатебур Ханс из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
75'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
74'
Сантандер Федерико бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
74'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Тактическая замена. Крейчи Ладислав уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
72'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
72'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
70'
Г О О О О Л - Сапата Дуван забивает!
70'
Плохо сыграл М'Байе Ибрахим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
70'
70'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
69'
68'
68'
ШАНС! Толой Рафаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
68'
67'
66'
66'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
64'
64'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
64'
Тактическая замена. Джемаили Блерим уходит с поля и его заменяет Поли Андреа
63'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
63'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
60'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сантандер Федерико
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Скорупски Лукаш из команды Болонья.
60'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Сванберг Маттиас из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
59'
Фройлер Ремо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Г О О О О Л - Манчини Джанлука забивает!
57'
Гонсалес Джанкарло ошибается в защите.
57'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Джемаили Блерим из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
56'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
55'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
55'
54'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
54'
Иличич Йосип задерживает мяч рукой
53'
53'
Сапата Дуван не смог попасть в створ ударом издали
53'
Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
53'
52'
52'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
51'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
51'
51'
Паласио Родриго не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Паломино Хосе из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
49'
49'
49'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
47'
Хеландер Филип получил желтую карточку от судьи
47'
Хеландер Филип из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Иличич Йосип пострадал.
47'
47'
Шанс! М'Байе Ибрахим из команды Болонья пробил головой, но мимо
46'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
46'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Барроу Муса уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
45'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
45'
После дальнего удара, который нанес Паломино Хосе мяч отбит вратарем
45'
45'
Калабрези Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Отличные скиллы показывает Толой Рафаэл, обводя своих соперников
44'
44'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
44'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
43'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Опасность! Толой Рафаэл из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Сванберг Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Гомес Алехандро получил желтую карточку от судьи
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сантандер Федерико пострадал.
41'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
41'
41'
Паласио Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
40'
40'
Шанс! Госенс Робин из команды Аталанта пробил головой, но мимо
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
39'
Опасность! Де Рон Мартен из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Сантандер Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
38'
37'
37'
Барроу Муса из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Госенс Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Госенс Робин из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
35'
Барроу Муса из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
34'
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
32'
После дальнего удара, который нанес Госенс Робин мяч отбит вратарем
32'
Отличные скиллы показывает Госенс Робин, обводя своих соперников
31'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
30'
Толой Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Крейчи Ладислав из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Толой Рафаэл пострадал.
29'
29'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
29'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
28'
Какой промах! Паласио Родриго имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает отличный кросс...
27'
26'
Хорошую попытку сделал Хатебур Ханс. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
26'
26'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
24'
Иличич Йосип получил желтую карточку от судьи
24'
Иличич Йосип из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
24'
24'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Отличные скиллы показывает Барроу Муса, обводя своих соперников
22'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Фройлер Ремо мяч отрикошетил от ворот
21'
21'
21'
Манчини Джанлука из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
21'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
20'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
19'
Сантандер Федерико бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
19'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
17'
17'
17'
Гомес Алехандро из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
16'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
16'
Опасность предотвращена - Гонсалес Джанкарло из команды Болонья вступил в отбор удачно
16'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
14'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
13'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
12'
Иличич Йосип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Опасность! Фройлер Ремо из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
11'
11'
Иличич Йосип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
10'
10'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Калабрези Артуро
8'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сванберг Маттиас
5'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
5'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Болонья пробил головой, но мимо
4'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный кросс...
3'
Сантандер Федерико сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - М'Байе Ибрахим изменил счет на табло!
3'
Сантандер Федерико из команды Болонья сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
Судья сигнализирует, что Толой Рафаэл из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Калабрези Артуро
2'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Аталанта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Аталанта
Болонья
14.3% (25)
Ничья:
33.7% (59)
Аталанта
52% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аталанта:
30.3% (53)
1:1 Ничья:
28% (49)
0:1 Аталанта:
15.4% (27)
2:1 Болонья:
8% (14)
2:2 Ничья:
4% (7)
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