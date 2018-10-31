Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Атлетико М

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Леганес (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 30.10.2018 Леганес 2:2 Райо Вальекано КК
- 27.10.2018 Леванте 2:0 Леганес П
- 20.10.2018 Валенсия 1:1 Леганес П
- 11.10.2018 Леганес 2:3 Эйбар ТМК
- 06.10.2018 Леганес 1:0 Райо Вальекано П
- 30.09.2018 Бетис 1:0 Леганес П
- 26.09.2018 Леганес 2:1 Барселона П
- 22.09.2018 Эйбар 1:0 Леганес П
- 16.09.2018 Леганес 0:1 Вильярреал П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 24.08.2018 Леганес 2:2 Реал Сосьедад П
- 20.08.2018 Атлетик Б 2:1 Леганес П
- 11.08.2018 Леганес 2:0 Райо Вальекано ТМК
- 04.08.2018 Сарагоса 2:5 Леганес ТМК
- 01.08.2018 Олимпиакос 0:0 Леганес ТМК
- 28.07.2018 Леганес 3:0 Райо Махадаонда ТМК
- 25.07.2018 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 21.07.2018 Леганес 1:1 Алькоркон ТМК
- 19.05.2018 Леганес 3:2 Бетис П
- 12.05.2018 Реал Сосьедад 3:2 Леганес П
Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 30.10.2018 Сант-Андреу 0:1 Атлетико М КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Вильярреал 1:1 Атлетико М П
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес Примера
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М Примера
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес Примера
- 27.08.2016 Леганес 0:0 Атлетико М Примера
- 08.08.2015 Леганес 1:0 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 12
|21
|2.
|Алавес
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|6.
|Леванте
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 15
|16
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 7
|16
|8.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 13
|13
|11.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|5 - 9
|12
|14.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|7 - 8
|11
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 15
|10
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 10
|9
|18.
|Леганес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Атлетико МДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Леганес - Атлетико М
Леганес
2.7% (2)
Ничья:
1.4% (1)
Атлетико М
95.9% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
31.1% (23)
0:2 Атлетико М:
27% (20)
0:1 Атлетико М:
23% (17)
0:3 Атлетико М:
5.4% (4)
1:3 Атлетико М:
2.7% (2)
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