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Стадион:
Леганес
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Атлетико М

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.
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:
Прогнозы на матч Леганес - Атлетико М
Леганес
2.7% (2)
Ничья:
1.4% (1)
Атлетико М
95.9% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
31.1% (23)
Атлетико М:
27% (20)
Атлетико М:
23% (17)
Атлетико М:
5.4% (4)
Атлетико М:
2.7% (2)
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