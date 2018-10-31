Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Севилья

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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 01.11.2018 Сельта 1:1 Реал Сосьедад КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 22.10.2018 Реал Сосьедад 0:0 Жирона П
- 05.10.2018 Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад П
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 25.09.2018 Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано П
- 21.09.2018 Уэска 0:1 Реал Сосьедад П
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 07.09.2018 Реал Сосьедад 2:1 Сошо ТМК
- 07.09.2018 Алавес 0:1 Реал Сосьедад ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.08.2018 Леганес 2:2 Реал Сосьедад П
- 18.08.2018 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад П
- 12.08.2018 Фрайбург 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 11.08.2018 Штуттгарт 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 08.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 01.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сарагоса ТМК
- 28.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна ТМК
- 25.07.2018 Реал Унион 1:1 Реал Сосьедад ТМК
Севилья (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 01.11.2018 Вильяновенсе 0:0 Севилья КК
- 28.10.2018 Севилья 2:1 Уэска П
- 25.10.2018 Севилья 6:0 Акхисар ЛЕ
- 20.10.2018 Барселона 4:2 Севилья П
- 07.10.2018 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 29.09.2018 Эйбар 1:3 Севилья П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 09.08.2018 Севилья 1:0 Жальгирис ЛЕ
- 04.08.2018 Севилья 2:1 Экстремадура ТМК
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера
- 05.05.2017 Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера
- 03.04.2016 Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера
- 21.11.2015 Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера
- 22.02.2015 Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера
- 25.09.2014 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 02.03.2014 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 28.09.2013 Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера
- 19.05.2013 Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера
- 21.12.2012 Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера
- 14.02.2012 Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера
- 18.09.2011 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 15.05.2011 Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера
- 08.01.2011 Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 12
|21
|2.
|Алавес
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|6.
|Леванте
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 15
|16
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 7
|16
|8.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 13
|13
|11.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|5 - 9
|12
|14.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|7 - 8
|11
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 15
|10
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 10
|9
|18.
|Леганес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - СевильяДо начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад
9.7% (6)
Ничья:
22.6% (14)
Севилья
67.7% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
46.8% (29)
1:1 Ничья:
12.9% (8)
0:2 Севилья:
9.7% (6)
0:1 Севилья:
8.1% (5)
2:2 Ничья:
8.1% (5)
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