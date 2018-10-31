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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Севилья

До начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад
9.7% (6)
Ничья:
22.6% (14)
Севилья
67.7% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
46.8% (29)
Ничья:
12.9% (8)
Севилья:
9.7% (6)
Севилья:
8.1% (5)
Ничья:
8.1% (5)
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