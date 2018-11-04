Стадион: Бенито Вильямарин
Первый тайм
27'
Морон Лорен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Каналес Серхио делает длинную передачу вперед
27'
Морон Лорен наказан за толчок Жунка Давид
26'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Сельта контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Гуардадо Андрес пострадал.
22'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
22'
Сидней из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
21'
Ло Чельсо Джовани нанес удар издали, а Серхио Альварес II отбил его обратно в игру!
21'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Бетис
18'
Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали
18'
Игрок команды Бетис совершает фол
17'
17'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Ло Чельсо Джовани, и мяч снова в игре
17'
Морон Лорен из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает пас партнеру.
16'
Судья свистит. Манди Аисса атаковал сзади соперника. Это Буфаль Софьян заработал своей команде штрафной
16'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
15'
Аспас Яго пробил со штрафного прямо в стенку
14'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
13'
Хорошую попытку сделал Мор Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Браис Мендес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
11'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
9'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
9'
8'
Каналес Серхио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
8'
Карвалью Вилльям из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
7'
Бетис контролирует мяч.
6'
Жунка Давид из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
5'
Морон Лорен из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Удар от ворот произведет Бетис
4'
Мор Эмре не смог попасть в створ ударом издали
4'
Сельта имеет хороший шанс забить.
4'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
2'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Бетис контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сельта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Сельта
Бетис
52.3% (91)
Ничья:
36.8% (64)
Сельта
10.9% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31% (54)
2:1 Бетис:
27% (47)
1:0 Бетис:
19.5% (34)
1:2 Сельта:
5.2% (9)
2:0 Бетис:
3.4% (6)
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