Стадион: Ипуруа Зрители: 5660
0:1
4' ГолМану Гарсия
24' Красная карточкаДуарте Рубен
62' Красная карточкаДе Бласис Пабло
1:1
69' ГолХордан Хоан
73' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
78' Желтая карточкаАрбилья Анайц
Второй тайм
87'
87'
87'
87'
86'
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
84'
83'
Паулу Оливейра наказан за толчок Кальери Хонатан
83'
82'
82'
82'
Судья свистит. Брашанац Дарко атаковал сзади соперника. Это Папа Диоп заработал своей команде штрафной
81'
81'
80'
Ману Гарсия из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
80'
Хордан Хоан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
79'
79'
79'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Арбилья Анайц из команды Эйбар вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Брашанац Дарко не пострадал и надо продолжать игру!
78'
Судья подбегает и показывает Арбилья Анайц из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.
78'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
76'
Кукурелья Марк наказан за толчок Вигарай Карлос
75'
Хони Родригес из команды Алавес направляет мяч в штрафную площадку, но Дмитрович Марко выбегает и ловит мяч
75'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
75'
Ибай Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
74'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
74'
74'
73'
73'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
73'
Рефери не любит споров - именно за это Орельяна Фабиан сейчас получил желтую
72'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
72'
Дмитрович Марко не дал случится голу! Хони Родригес должен был забивать, но Дмитрович Марко сделал отличный сейв
72'
72'
71'
Пенья Рубен из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
71'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
69'
Отличный гол забил Хордан Хоан
69'
Кукурелья Марк сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Хордан Хоан из команды Эйбар переиграл вратаря дальним ударом!
69'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
68'
68'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
68'
67'
67'
Ману Гарсия делает длинную передачу вперед
67'
66'
66'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Кукурелья Марк
65'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
65'
65'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Орельяна Фабиан нанес удар, мяч был парирован, но Сивера Антонио не удержал его в руках.
65'
65'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
64'
Должен был быть гол! Орельяна Фабиан имел отличный шанс, но Сивера Антонио не дал голу состоятся!
64'
Эйбар начинает контратаку
64'
63'
63'
Матч возобновлен
62'
УДАЛЕНИЕ! - Де Бласис Пабло удален за серьёзный фол
62'
Рефери не любит споров - именно за это Де Бласис Пабло сейчас получил желтую
60'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
60'
Безумный фол. Де Бласис Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Вигарай Карлос
60'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
60'
60'
Папа Диоп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
59'
59'
59'
59'
Отличные скиллы показывает Анхель Хосе, обводя своих соперников
58'
58'
58'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
58'
58'
57'
56'
ШАНС! Хордан Хоан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
56'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
56'
56'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
55'
55'
Анхель Хосе наказан за толчок Вигарай Карлос
55'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
54'
Кике Гарсия из команды Эйбар играет слишком грубо. Агиррегабириа Мартин оказался на газоне.
53'
53'
Игра в одни ворота сейчас. Эйбар доминирует и владеет мячом
52'
52'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
51'
Ману Гарсия наказан за толчок Папа Диоп
51'
51'
50'
50'
Ману Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
50'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
50'
50'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Папа Диоп из команды Эйбар вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кальери Хонатан не пострадал и надо продолжать игру!
49'
Матч возобновлен
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
48'
Отличный пас сделал Орельяна Фабиан из команды Эйбар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
Вигарай Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 5660 болельщиков
47'
47'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
47'
Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
50'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
49'
Плохо сыграл Марипан Гильермо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Пенья Рубен нанес удар, мяч был парирован, но Сивера Антонио не удержал его в руках.
49'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
49'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
49'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
48'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Эйбар начинает контратаку
48'
47'
47'
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Шарлес Диас из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
ШТАНГА! Пробил головой Орельяна Фабиан прямо в каркас ворот!
46'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Вигарай Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
45'
Агиррегабириа Мартин наказан за толчок Орельяна Фабиан
45'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
44'
44'
Папа Диоп нанес удар головой, но Сивера Антонио спокойно отбил мяч.
44'
44'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
43'
43'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
43'
42'
42'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
41'
Эйбар совершает вбрасывание на половине поля противника
41'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
41'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
40'
40'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
38'
38'
Арбилья Анайц из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
37'
36'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
36'
36'
Пина Томас получил травму и заменен. Брашанац Дарко выходит на поле.
36'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Пина Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
34'
Пенья Рубен из команды Эйбар вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хони Родригес не пострадал и надо продолжать игру!
33'
33'
32'
Папа Диоп пробует нанести удар издали, но Сивера Антонио держит все под контролем
32'
32'
32'
31'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Вигарай Карлос
28'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
28'
Пина Томас из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
27'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
27'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Какой удар! Со штрафного Орельяна Фабиан сотряс перекладину!
26'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
24'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Дуарте Рубен удален с поля!
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Хордан Хоан
23'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Де Бласис Пабло пробует нанести удар издали, но Сивера Антонио держит все под контролем
22'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Арбилья Анайц из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
22'
21'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
21'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
21'
Лагуардия Виктор делает длинную передачу вперед
20'
20'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
19'
19'
18'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
18'
18'
17'
17'
16'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
16'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
15'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
15'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
14'
14'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Судья свистит. Ману Гарсия атаковал сзади соперника. Это Хордан Хоан заработал своей команде штрафной
12'
12'
11'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
11'
Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
11'
11'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
10'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Анхель Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Кальери Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Де Бласис Пабло
8'
8'
8'
7'
7'
Хони Родригес из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
6'
Паулу Оливейра из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
4'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
4'
Марипан Гильермо из команды Алавес в офсайде
4'
ГОООООЛ - Ману Гарсия Алавес забивает ударом головой
4'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
2'
2'
2'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
1'
Какой промах! Бастон Борха имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
1'
Дуарте Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Алавес
Эйбар
32.8% (57)
Ничья:
38.5% (67)
Алавес
28.7% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.8% (57)
1:0 Эйбар:
17.2% (30)
1:2 Алавес:
15.5% (27)
2:1 Эйбар:
11.5% (20)
0:1 Алавес:
9.8% (17)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация