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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 5660
Эйбар
1:1
Второй тайм: 88'
Алавес
0'
0:1
4' Гол
Ману Гарсия
24' Красная карточка
Дуарте Рубен
62' Красная карточка
Де Бласис Пабло
1:1
69' Гол
Хордан Хоан
73' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
78' Желтая карточка
Арбилья Анайц
88'
Второй тайм
87'
Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе
87'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
87'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает неудачный навес.
87'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
86'
Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
86'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
84'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Паулу Оливейра наказан за толчок Кальери Хонатан
83'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Папа Диоп из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
82'
Сивера Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Брашанац Дарко атаковал сзади соперника. Это Папа Диоп заработал своей команде штрафной
81'
Удар от ворот произведет Алавес
81'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ману Гарсия из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
80'
Алавес начинает контратаку
80'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
80'
Хордан Хоан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
79'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
78'
Арбилья Анайц из команды Эйбар вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Брашанац Дарко не пострадал и надо продолжать игру!
Желтая карточка
78'
Судья подбегает и показывает Арбилья Анайц из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.
78'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
Фол, нарушение
76'
Кукурелья Марк наказан за толчок Вигарай Карлос
75'
Хони Родригес из команды Алавес направляет мяч в штрафную площадку, но Дмитрович Марко выбегает и ловит мяч
75'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
75'
Ибай Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
74'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
74'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
73'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
Желтая карточка
73'
Рефери не любит споров - именно за это Орельяна Фабиан сейчас получил желтую
72'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
72'
Дмитрович Марко не дал случится голу! Хони Родригес должен был забивать, но Дмитрович Марко сделал отличный сейв
72'
Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
72'
Алавес начинает контратаку
71'
Пенья Рубен из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
71'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Алавес контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
69'
Отличный гол забил Хордан Хоан
69'
Кукурелья Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Хордан Хоан из команды Эйбар переиграл вратаря дальним ударом!
69'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
Офсайд
68'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
68'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Удар от ворот произведет Алавес
68'
Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
68'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
67'
Ману Гарсия делает длинную передачу вперед
67'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Кукурелья Марк
65'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
65'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Орельяна Фабиан нанес удар, мяч был парирован, но Сивера Антонио не удержал его в руках.
65'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
64'
Должен был быть гол! Орельяна Фабиан имел отличный шанс, но Сивера Антонио не дал голу состоятся!
64'
Эйбар начинает контратаку
64'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
63'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
63'
Матч возобновлен
62'
УДАЛЕНИЕ! - Де Бласис Пабло удален за серьёзный фол
Желтая карточка
62'
Рефери не любит споров - именно за это Де Бласис Пабло сейчас получил желтую
60'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Де Бласис Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Вигарай Карлос
60'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
60'
Удар от ворот произведет Алавес
60'
Папа Диоп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
59'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Отличные скиллы показывает Анхель Хосе, обводя своих соперников
59'
Папа Диоп из команды Эйбар делает неудачный навес.
58'
Папа Диоп из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Удар от ворот произведет Алавес
58'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
58'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Алавес
56'
ШАНС! Хордан Хоан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
56'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
56'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
56'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Анхель Хосе наказан за толчок Вигарай Карлос
55'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Фол, нарушение
54'
Кике Гарсия из команды Эйбар играет слишком грубо. Агиррегабириа Мартин оказался на газоне.
53'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Игра в одни ворота сейчас. Эйбар доминирует и владеет мячом
52'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Ману Гарсия наказан за толчок Папа Диоп
51'
Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе
51'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Эйбар
50'
Ману Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
50'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
50'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Папа Диоп из команды Эйбар вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кальери Хонатан не пострадал и надо продолжать игру!
49'
Матч возобновлен
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Удар от ворот произведет Алавес
48'
Отличный пас сделал Орельяна Фабиан из команды Эйбар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
Вигарай Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 5660 болельщиков
47'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
47'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
47'
Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
50'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
50'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
49'
Плохо сыграл Марипан Гильермо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Пенья Рубен нанес удар, мяч был парирован, но Сивера Антонио не удержал его в руках.
49'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет Алавес
49'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
49'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
48'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Эйбар начинает контратаку
48'
Удар от ворот произведет Алавес
47'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Шарлес Диас из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
ШТАНГА! Пробил головой Орельяна Фабиан прямо в каркас ворот!
Угловой
46'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Вигарай Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
44'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Папа Диоп нанес удар головой, но Сивера Антонио спокойно отбил мяч.
Угловой
44'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
44'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Алавес
43'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
43'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Алавес
42'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе
41'
Папа Диоп из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
41'
Эйбар совершает вбрасывание на половине поля противника
41'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
41'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
40'
Удар от ворот произведет Алавес
40'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает неудачный навес.
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
40'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
40'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
38'
Удар от ворот произведет Алавес
38'
Арбилья Анайц из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Алавес контролирует мяч.
Офсайд
36'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
36'
Удар от ворот произведет Алавес
36'
Пина Томас получил травму и заменен. Брашанац Дарко выходит на поле.
36'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Пина Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
34'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
34'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Пенья Рубен из команды Эйбар вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хони Родригес не пострадал и надо продолжать игру!
33'
Алавес начинает контратаку
33'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Папа Диоп пробует нанести удар издали, но Сивера Антонио держит все под контролем
32'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
31'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
30'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Вигарай Карлос
Офсайд
28'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
28'
Пина Томас из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Удар от ворот произведет Алавес
27'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Какой удар! Со штрафного Орельяна Фабиан сотряс перекладину!
26'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
24'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Дуарте Рубен удален с поля!
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Хордан Хоан
23'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Де Бласис Пабло пробует нанести удар издали, но Сивера Антонио держит все под контролем
22'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Сивера Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Арбилья Анайц из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
22'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
21'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
Офсайд
21'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
21'
Лагуардия Виктор делает длинную передачу вперед
20'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Алавес контролирует мяч.
19'
Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе
18'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает неудачный навес.
18'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
15'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
Сивера Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
14'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Ману Гарсия атаковал сзади соперника. Это Хордан Хоан заработал своей команде штрафной
12'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
11'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
11'
Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
11'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
10'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Анхель Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
10'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Кальери Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Де Бласис Пабло
8'
Удар от ворот произведет Эйбар
8'
Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе
8'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Эйбар
7'
Хони Родригес из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
6'
Паулу Оливейра из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
4'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
Офсайд
4'
Марипан Гильермо из команды Алавес в офсайде
Описание гола
4'
ГОООООЛ - Ману Гарсия Алавес забивает ударом головой
4'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
1'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Удар от ворот произведет Эйбар
1'
Какой промах! Бастон Борха имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
1'
Дуарте Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Алавес
Эйбар
32.8% (57)
Ничья:
38.5% (67)
Алавес
28.7% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.8% (57)
Эйбар:
17.2% (30)
Алавес:
15.5% (27)
Эйбар:
11.5% (20)
Алавес:
9.8% (17)
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