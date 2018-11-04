Стадион: Эстадио де ла Керамика
0:0
Второй тайм: 72'
30' Желтая карточкаКоста Хауме
31' Желтая карточкаДжейсон
38' Желтая карточкаРочина Рубен
39' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
Второй тайм
72'
72'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Прчич Саньин
72'
Шанс! Форнальс Пабло из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
71'
Miguelon из команды Вильярреал делает отличный кросс...
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
69'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Антонио Гарсия из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Майораль Борха имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
68'
Моралес Луис из команды Леванте сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
68'
68'
68'
67'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
66'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
65'
Тактическая замена. Морено Херард уходит с поля и его заменяет Касорла Санти
64'
Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Форнальс Пабло, обводя своих соперников
64'
Майораль Борха задерживает мяч рукой
63'
63'
Как он промахнулся? Морено Херард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Морено Херард из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
62'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
62'
Рочина Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
61'
60'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
59'
Чуквезе Саму пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
59'
59'
58'
Безумный фол. Антонио Гарсия грубо играет против соперника. Пострадал Miguelon
58'
Робер Пьер возвращается на поле.
57'
Матч возобновлен
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Робер Пьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Робер Пьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
56'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
56'
56'
55'
Miguelon наказан за толчок Барди Энис
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
54'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал в офсайде
54'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой справа.
54'
Чуквезе Саму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
53'
53'
ШАНС! Рочина Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
52'
ШАНС! Чуквезе Саму нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму, обводя своих соперников
51'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
50'
Антонио Гарсия из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
49'
48'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Рочина Рубен
48'
48'
47'
Коста Хауме из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Чуквезе Саму нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
47'
46'
46'
Miguelon из команды Вильярреал навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Касерес Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
45'
Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Морено Херард из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
44'
44'
Касерес Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
43'
Miguelon предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
42'
42'
41'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
41'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
Антонио Гарсия из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Касерес Сантьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Безумный фол. Касерес Сантьяго грубо играет против соперника. Пострадал Рохер Марти
39'
39'
39'
Чуквезе Саму не смог попасть в створ ударом издали
38'
Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Рочина Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Miguelon
36'
Рохер Марти задерживает мяч рукой
36'
Отличные скиллы показывает Рохер Марти, обводя своих соперников
36'
36'
36'
35'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
Джейсон не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
ШАНС! Коста Хауме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
33'
33'
33'
32'
Чема Родригес наказан за толчок Фунес Мори
32'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Рефери не любит споров - именно за это Джейсон сейчас получил желтую
30'
Коста Хауме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
30'
Безумный фол. Коста Хауме грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
29'
28'
28'
ШАНС! Коста Хауме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой справа.
28'
Морено Херард нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
28'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
27'
27'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
26'
26'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
25'
Барди Энис из команды Леванте делает неудачный навес.
24'
23'
Так близко к голу! Рохер Марти имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Асенхо Серхио!
23'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Барди Энис
22'
21'
21'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
20'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
20'
20'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
19'
19'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
18'
Тригерос Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
18'
17'
17'
16'
16'
16'
16'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
14'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
14'
13'
13'
13'
Тригерос Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
13'
13'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
12'
12'
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Чема Родригес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Чуквезе Саму
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Коста Хауме задерживает мяч рукой
9'
9'
8'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
7'
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
7'
Miguelon предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
7'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
6'
Барди Энис пробил со штрафного прямо в стенку
5'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Чуквезе Саму из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
3'
3'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
Судья сигнализирует, что Miguelon из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Леванте
Вильярреал
75.9% (129)
Ничья:
13.5% (23)
Леванте
10.6% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
41.2% (70)
1:0 Вильярреал:
22.9% (39)
1:1 Ничья:
10.6% (18)
2:0 Вильярреал:
6.5% (11)
1:2 Леванте:
5.9% (10)
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