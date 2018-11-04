  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Вильярреал
0:0
Второй тайм: 72'
Леванте
0'
30' Желтая карточка
Коста Хауме
31' Желтая карточка
Джейсон
38' Желтая карточка
Рочина Рубен
39' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
72'
Второй тайм
72'
Удар от ворот произведет Леванте
72'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Прчич Саньин
72'
Шанс! Форнальс Пабло из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
71'
Miguelon из команды Вильярреал делает отличный кросс...
70'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
69'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Джейсон из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Антонио Гарсия из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Майораль Борха имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
68'
Моралес Луис из команды Леванте сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
68'
Леванте имеет хороший шанс забить.
68'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
66'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
66'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
66'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Морено Херард уходит с поля и его заменяет Касорла Санти
64'
Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Форнальс Пабло, обводя своих соперников
Фол, нарушение
64'
Майораль Борха задерживает мяч рукой
63'
Удар от ворот произведет Леванте
63'
Как он промахнулся? Морено Херард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Морено Херард из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Вильярреал начинает контратаку
62'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Джейсон из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рочина Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Леванте начинает контратаку
61'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
61'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
59'
Чуквезе Саму пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
59'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тригерос Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Антонио Гарсия грубо играет против соперника. Пострадал Miguelon
Травма, повреждение
58'
Робер Пьер возвращается на поле.
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Робер Пьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Робер Пьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
56'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
56'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Леванте имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
55'
Miguelon наказан за толчок Барди Энис
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
54'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал в офсайде
Угловой
54'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой справа.
54'
Чуквезе Саму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Вильярреал
53'
ШАНС! Рочина Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Джейсон из команды Леванте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Удар от ворот произведет Леванте
52'
ШАНС! Чуквезе Саму нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму, обводя своих соперников
51'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
51'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
51'
Джейсон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Леванте начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Удар от ворот произведет Вильярреал
50'
Антонио Гарсия из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Леванте имеет хороший шанс забить.
49'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Рочина Рубен
48'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Леванте
47'
Коста Хауме из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Чуквезе Саму нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
47'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
46'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Miguelon из команды Вильярреал навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Касерес Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
45'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
45'
Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Морено Херард из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Касерес Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
43'
Miguelon предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Леванте имеет хороший шанс забить.
42'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Вильярреал
41'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
41'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
Леванте имеет хороший шанс забить.
40'
Удар от ворот произведет Вильярреал
40'
Антонио Гарсия из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
39'
Касерес Сантьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Касерес Сантьяго грубо играет против соперника. Пострадал Рохер Марти
39'
Вильярреал начинает контратаку
39'
Удар от ворот произведет Леванте
39'
Чуквезе Саму не смог попасть в створ ударом издали
38'
Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Тригерос Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Рочина Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Miguelon
Фол, нарушение
36'
Рохер Марти задерживает мяч рукой
36'
Отличные скиллы показывает Рохер Марти, обводя своих соперников
36'
Леванте начинает контратаку
36'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
35'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Леванте имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Удар от ворот произведет Вильярреал
34'
Джейсон не смог попасть в створ ударом издали
33'
Удар от ворот произведет Леванте
33'
ШАНС! Коста Хауме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
33'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
33'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Чема Родригес наказан за толчок Фунес Мори
32'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Рефери не любит споров - именно за это Джейсон сейчас получил желтую
Желтая карточка
30'
Коста Хауме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Коста Хауме грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Леванте контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Леванте
28'
ШАНС! Коста Хауме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
28'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал подал угловой справа.
28'
Морено Херард нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
28'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
27'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
26'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Вильярреал начинает контратаку
25'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
25'
Леванте имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Удар от ворот произведет Вильярреал
25'
Барди Энис из команды Леванте делает неудачный навес.
24'
Леванте контролирует мяч.
23'
Так близко к голу! Рохер Марти имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Асенхо Серхио!
23'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Барди Энис
22'
Леванте контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Леванте
21'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
21'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
21'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Фол, нарушение
20'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
20'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
19'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
19'
Леванте контролирует мяч.
19'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Леванте
18'
Тригерос Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
18'
Вильярреал начинает контратаку
17'
Леванте контролирует мяч.
17'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вильярреал контролирует мяч.
16'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
15'
Удар от ворот произведет Леванте
15'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
14'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Вильярреал контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Леванте
13'
Тригерос Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
13'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
12'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
12'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
12'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тригерос Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Чема Родригес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Чуквезе Саму
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
10'
Коста Хауме задерживает мяч рукой
9'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
7'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Угловой
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
7'
Miguelon предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
7'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
6'
Барди Энис пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
Вильярреал контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Чуквезе Саму из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
3'
Леванте контролирует мяч.
3'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Miguelon из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
1'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Леванте
Вильярреал
75.9% (129)
Ничья:
13.5% (23)
Леванте
10.6% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
41.2% (70)
Вильярреал:
22.9% (39)
Ничья:
10.6% (18)
Вильярреал:
6.5% (11)
Леванте:
5.9% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация