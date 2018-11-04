Стадион: Estadio El Alcoraz
23' Желтая карточкаМирамон Хорхе
1:0
50' ГолЭтчейта Хавьер
54' Желтая карточкаАнхель Луис
Второй тайм
56'
56'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Анхель Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Этчейта Хавьер пострадал.
54'
Этчейта Хавьер из команды Уэска играет слишком грубо. Кабрера Леандро оказался на газоне.
53'
Этчейта Хавьер нанес удар, мяч был парирован, но Сория Давид не удержал его в руках.
53'
Этчейта Хавьер из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
52'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Сория Давид отбил мяч на угловой после удара Кучо Эрнандес из штрафной площади.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Феррейро Давид сделал результативную передачу.
50'
ГОООООЛ - Этчейта Хавьер Уэска забивает ударом головой
50'
Феррейро Давид из команды Уэска делает отличный кросс...
50'
Гомес Мойсес II из команды Уэска разыграл угловой с левого угла.
50'
Этчейта Хавьер нанес удар головой, но Сория Давид перевел мяч на угловой!
49'
49'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Феррейро Давид
48'
Видаль Молина из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
48'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
47'
Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
47'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает пас партнеру.
47'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
46'
Дьене Даконам из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Акапо Карлос из команды Уэска играет слишком грубо. Фулкье Димитри оказался на газоне.
48'
47'
47'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Мусто Дамиан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Антунеш Виторину из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Кучо Эрнандес пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Видаль Молина наказан за толчок Семеду Рубен
45'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
44'
44'
Шанс! Семеду Рубен из команды Уэска пробил головой, но мимо
43'
43'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Мирамон Хорхе из команды Уэска пасует в штрафную, но Сория Давид выходит и ловит мяч.
42'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
42'
Анхель Луис нанес удар головой, но Йованович Александар II спокойно отбил мяч.
42'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Этчейта Хавьер из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Анхель Луис пострадал.
41'
40'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Акапо Карлос
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Видаль Молина наказан за толчок Пулидо Хорхе
38'
Мусто Дамиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
37'
Фулкье Димитри из команды Хетафе в офсайде
37'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
36'
Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали
36'
Максимович Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Мирамон Хорхе из команды Уэска играет слишком грубо. Дьедью Амат оказался на газоне.
34'
33'
Дьедью Амат из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мусто Дамиан пострадал.
33'
Гюрлер Сердар возвращается на поле.
32'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
32'
Анхель Луис из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
После дальнего удара, который нанес Феррейро Давид мяч отбит вратарем
31'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Гюрлер Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
30'
Кучо Эрнандес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает пас партнеру.
29'
Дьедью Амат ошибается в защите.
29'
Кабрера Леандро из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
27'
27'
Семеду Рубен из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
27'
27'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Кучо Эрнандес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Семеду Рубен из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
25'
24'
24'
24'
24'
Матч возобновлен
23'
Рефери не любит споров - именно за это Мирамон Хорхе сейчас получил желтую
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
23'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Кучо Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Феррейро Давид наказан за толчок Дамиан Суарес
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
20'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
19'
Гюрлер Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Гюрлер Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
17'
17'
ШАНС! Антунеш Виторину нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
17'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
17'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
17'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
14'
13'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
12'
12'
12'
11'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
10'
Акапо Карлос возвращается на поле.
10'
9'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
9'
9'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Акапо Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Акапо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Видаль Молина наказан за толчок Семеду Рубен
7'
Фулкье Димитри из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
6'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Максимович Неманья из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Матч возобновлен
4'
Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
4'
Голкипер мог бы сыграть и получше
4'
3'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Этчейта Хавьер из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок команды Хетафе выносит мяч
3'
3'
Мирамон Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает пас партнеру.
2'
Уэска начинает контратаку
2'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Хетафе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 1:0 Хетафе
Уэска
10.4% (18)
Ничья:
25.4% (44)
Хетафе
64.2% (111)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Хетафе:
35.3% (61)
1:2 Хетафе:
20.2% (35)
1:1 Ничья:
19.7% (34)
0:2 Хетафе:
7.5% (13)
1:0 Уэска:
4.6% (8)
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