  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Уэска
1:0
Второй тайм: 57'
Хетафе
0'
23' Желтая карточка
Мирамон Хорхе
1:0
50' Гол
Этчейта Хавьер
54' Желтая карточка
Анхель Луис
57'
Второй тайм
Офсайд
56'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
56'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
56'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Хетафе
55'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
54'
Анхель Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
54'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Этчейта Хавьер пострадал.
Фол, нарушение
54'
Этчейта Хавьер из команды Уэска играет слишком грубо. Кабрера Леандро оказался на газоне.
53'
Этчейта Хавьер нанес удар, мяч был парирован, но Сория Давид не удержал его в руках.
53'
Этчейта Хавьер из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
53'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
52'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Сория Давид отбил мяч на угловой после удара Кучо Эрнандес из штрафной площади.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Феррейро Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГОООООЛ - Этчейта Хавьер Уэска забивает ударом головой
50'
Феррейро Давид из команды Уэска делает отличный кросс...
Угловой
50'
Гомес Мойсес II из команды Уэска разыграл угловой с левого угла.
50'
Этчейта Хавьер нанес удар головой, но Сория Давид перевел мяч на угловой!
49'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Феррейро Давид
48'
Видаль Молина из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
47'
Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
47'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает пас партнеру.
Офсайд
47'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
46'
Дьене Даконам из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Акапо Карлос из команды Уэска играет слишком грубо. Фулкье Димитри оказался на газоне.
48'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Мусто Дамиан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Антунеш Виторину из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Кучо Эрнандес пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
45'
Видаль Молина наказан за толчок Семеду Рубен
Офсайд
45'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
44'
Удар от ворот произведет Хетафе
44'
Шанс! Семеду Рубен из команды Уэска пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
43'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Мирамон Хорхе из команды Уэска пасует в штрафную, но Сория Давид выходит и ловит мяч.
42'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
42'
Анхель Луис нанес удар головой, но Йованович Александар II спокойно отбил мяч.
42'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Этчейта Хавьер из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Анхель Луис пострадал.
41'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Акапо Карлос
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
39'
Видаль Молина наказан за толчок Пулидо Хорхе
38'
Мусто Дамиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Офсайд
37'
Фулкье Димитри из команды Хетафе в офсайде
37'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Уэска
36'
Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали
36'
Максимович Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Мирамон Хорхе из команды Уэска играет слишком грубо. Дьедью Амат оказался на газоне.
34'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Дьедью Амат из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мусто Дамиан пострадал.
Травма, повреждение
33'
Гюрлер Сердар возвращается на поле.
32'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
32'
Анхель Луис из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
После дальнего удара, который нанес Феррейро Давид мяч отбит вратарем
31'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Гюрлер Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
30'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
30'
Кучо Эрнандес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает пас партнеру.
29'
Дьедью Амат ошибается в защите.
29'
Кабрера Леандро из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Офсайд
28'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
27'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
27'
Семеду Рубен из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
27'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
27'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Кучо Эрнандес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Семеду Рубен из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
Угловой
25'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
24'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Уэска
24'
Матч возобновлен
Желтая карточка
23'
Рефери не любит споров - именно за это Мирамон Хорхе сейчас получил желтую
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
23'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
22'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Кучо Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Феррейро Давид наказан за толчок Дамиан Суарес
21'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Удар от ворот произведет Хетафе
20'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
19'
Гюрлер Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
19'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
19'
Гюрлер Сердар нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Удар от ворот произведет Уэска
Офсайд
17'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
17'
ШАНС! Антунеш Виторину нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
17'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
17'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Хетафе
12'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Офсайд
10'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Травма, повреждение
10'
Акапо Карлос возвращается на поле.
10'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
9'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Акапо Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Акапо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Видаль Молина наказан за толчок Семеду Рубен
7'
Фулкье Димитри из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
6'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Максимович Неманья из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
5'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
Голкипер мог бы сыграть и получше
4'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
3'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой слева.
3'
Этчейта Хавьер из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок команды Хетафе выносит мяч
Угловой
3'
Гомес Мойсес II из команды Уэска подал угловой справа.
3'
Мирамон Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает пас партнеру.
2'
Уэска начинает контратаку
2'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Хетафе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 1:0 Хетафе
Уэска
10.4% (18)
Ничья:
25.4% (44)
Хетафе
64.2% (111)

Вы не участвовали в прогнозе

Хетафе:
35.3% (61)
Хетафе:
20.2% (35)
Ничья:
19.7% (34)
Хетафе:
7.5% (13)
Уэска:
4.6% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация