Стадион: Корнелья-Эль Прат
20' Желтая карточкаСан-Хосе Микель
Первый тайм
33'
Гарсия Серхио наказан за толчок Иньиго Мартинес
32'
31'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
31'
Гарсия Рауль возвращается на поле.
31'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
29'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Назначен штрафной. Пострадал Баптистао Лео, его свалил Гарсия Дани.
29'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
28'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
28'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
28'
Рико Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
28'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Рико Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Нуньес Унай
27'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
26'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
24'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эррерин Яго из команды Атлетик Б.
24'
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
22'
22'
Безумный фол. Адурис Ариц грубо играет против соперника. Пострадал Дардер Серхи
21'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Давид Лопес из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Сан-Хосе Микель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Гранеро Эстебан оказался на газоне.
20'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Йерай Альварес получил травму и заменен. Нуньес Унай выходит на поле.
15'
Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Судья свистит. Гарсия Дани атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
15'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рико Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
14'
14'
14'
Шанс! Юри Берчиче из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
13'
12'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
12'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
11'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
11'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Дардер Серхи из команды Эспаньол хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
10'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
9'
9'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
8'
8'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
7'
7'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
Рико Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
6'
6'
Удар от ворот произведет Эспаньол
6'
Баптистао Лео наказан за толчок Юри Берчиче
5'
Рока Марк из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Рико Микель пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
4'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
3'
Эспаньол начинает контратаку
2'
Гарсия Серхио наказан за толчок Йерай Альварес
2'
2'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
1'
1'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Атлетик Б
Эспаньол
74.2% (132)
Ничья:
18% (32)
Атлетик Б
7.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эспаньол:
32% (57)
1:0 Эспаньол:
29.8% (53)
1:1 Ничья:
14.6% (26)
2:0 Эспаньол:
9.6% (17)
1:2 Атлетик Б:
5.1% (9)
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