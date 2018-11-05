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  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 33'
Атлетик Б
0'
20' Желтая карточка
Сан-Хосе Микель
33'
Первый тайм
Фол, нарушение
33'
Гарсия Серхио наказан за толчок Иньиго Мартинес
32'
Атлетик Б контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
Травма, повреждение
31'
Гарсия Рауль возвращается на поле.
31'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Травма, повреждение
29'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Баптистао Лео, его свалил Гарсия Дани.
29'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
28'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
28'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
28'
Рико Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
28'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Рико Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Нуньес Унай
27'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
27'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Эспаньол контролирует мяч.
26'
Атлетик Б контролирует мяч.
25'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
24'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эррерин Яго из команды Атлетик Б.
24'
Эспаньол контролирует мяч.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
Атлетик Б контролирует мяч.
22'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Адурис Ариц грубо играет против соперника. Пострадал Дардер Серхи
21'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Давид Лопес из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Сан-Хосе Микель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Гранеро Эстебан оказался на газоне.
20'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Атлетик Б контролирует мяч.
18'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
Эспаньол контролирует мяч.
17'
Матч возобновлен
17'
Йерай Альварес получил травму и заменен. Нуньес Унай выходит на поле.
Травма, повреждение
15'
Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Гарсия Дани атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
15'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рико Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Атлетик Б контролирует мяч.
14'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Шанс! Юри Берчиче из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
13'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
12'
Опасность предотвращена - Рока Марк из команды Эспаньол вступил в отбор удачно
12'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
11'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
11'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
11'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Дардер Серхи из команды Эспаньол хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
9'
Эспаньол контролирует мяч.
9'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
8'
Эспаньол контролирует мяч.
Офсайд
8'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
7'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
Рико Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
6'
Атлетик Б контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Фол, нарушение
6'
Баптистао Лео наказан за толчок Юри Берчиче
Фол, нарушение
5'
Рока Марк из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Рико Микель пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Атлетик Б контролирует мяч.
4'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
3'
Эспаньол начинает контратаку
Фол, нарушение
2'
Гарсия Серхио наказан за толчок Йерай Альварес
2'
Эспаньол контролирует мяч.
Офсайд
2'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
1'
Атлетик Б контролирует мяч.
1'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Эспаньол контролирует мяч.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Атлетик Б
Эспаньол
74.2% (132)
Ничья:
18% (32)
Атлетик Б
7.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
32% (57)
Эспаньол:
29.8% (53)
Ничья:
14.6% (26)
Эспаньол:
9.6% (17)
Атлетик Б:
5.1% (9)
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