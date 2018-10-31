Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вальядолид

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 31.10.2018 Мелилья 0:4 Реал Мадрид КК
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 23.10.2018 Реал Мадрид 2:1 Виктория Пльзень ЛЧ
- 20.10.2018 Реал Мадрид 1:2 Леванте П
- 06.10.2018 Алавес 1:0 Реал Мадрид П
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
Вальядолид (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 26.10.2018 Вальядолид 1:1 Эспаньол П
- 21.10.2018 Бетис 0:1 Вальядолид П
- 07.10.2018 Вальядолид 1:0 Уэска П
- 30.09.2018 Вильярреал 0:1 Вальядолид П
- 27.09.2018 Вальядолид 2:1 Леванте П
- 22.09.2018 Сельта 3:3 Вальядолид П
- 16.09.2018 Вальядолид 0:1 Алавес П
- 06.09.2018 Вальядолид 1:3 Атлетик Б ТМК
- 31.08.2018 Хетафе 0:0 Вальядолид П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 17.08.2018 Жирона 0:0 Вальядолид П
- 11.08.2018 Нюрнберг 1:0 Вальядолид ТМК
- 08.08.2018 Вальядолид 2:0 Райо Вальекано ТМК
- 04.08.2018 Реал Овьедо 0:0 Вальядолид ТМК
- 04.08.2018 Алавес 1:0 Вальядолид ТМК
- 01.08.2018 Депортиво 1:1 Вальядолид ТМК
- 27.07.2018 Малага 0:0 Вальядолид ТМК
- 25.07.2018 Альмерия 0:1 Вальядолид ТМК
- 21.07.2018 Атлетико Тордесильяс 1:4 Вальядолид ТМК
- 16.06.2018 Вальядолид 1:1 Нумансия С
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 07.05.2014 Вальядолид 1:1 Реал Мадрид Примера
- 30.11.2013 Реал Мадрид 4:0 Вальядолид Примера
- 04.05.2013 Реал Мадрид 4:3 Вальядолид Примера
- 08.12.2012 Вальядолид 2:3 Реал Мадрид Примера
- 14.03.2010 Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера
- 17.10.2009 Реал Мадрид 4:2 Вальядолид Примера
- 12.04.2009 Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера
- 15.11.2008 Вальядолид 1:0 Реал Мадрид Примера
- 10.02.2008 Реал Мадрид 7:0 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 12
|21
|2.
|Алавес
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|6.
|Леванте
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 15
|16
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 7
|16
|8.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 13
|13
|11.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|5 - 9
|12
|14.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|7 - 8
|11
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 15
|10
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 10
|9
|18.
|Леганес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ВальядолидДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.
Новости матча
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Кто возглавит "Реал"? — 14:50
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вальядолид
Реал Мадрид
86.8% (59)
Ничья:
10.3% (7)
Вальядолид
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
36.8% (25)
2:1 Реал Мадрид:
17.6% (12)
3:0 Реал Мадрид:
11.8% (8)
3:1 Реал Мадрид:
10.3% (7)
1:1 Ничья:
7.4% (5)
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