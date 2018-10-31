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Реал Мадрид
 
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Вальядолид
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вальядолид

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вальядолид
Реал Мадрид
86.8% (59)
Ничья:
10.3% (7)
Вальядолид
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
36.8% (25)
Реал Мадрид:
17.6% (12)
Реал Мадрид:
11.8% (8)
Реал Мадрид:
10.3% (7)
Ничья:
7.4% (5)
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