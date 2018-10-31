Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +5 =12 -3)
- 30.10.2018 Эбро 1:2 Валенсия КК
- 27.10.2018 Атлетик Б 0:0 Валенсия П
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Валенсия 1:1 Леганес П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 Лозанна-Спорт 0:0 Валенсия ТМК
Жирона (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.10.2018 Жирона 2:1 Райо Вальекано П
- 22.10.2018 Реал Сосьедад 0:0 Жирона П
- 11.10.2018 Жирона 0:1 Тулуза ТМК
- 06.10.2018 Жирона 2:3 Эйбар П
- 30.09.2018 Уэска 1:1 Жирона П
- 27.09.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 23.09.2018 Барселона 2:2 Жирона П
- 17.09.2018 Жирона 3:2 Сельта П
- 31.08.2018 Вильярреал 0:1 Жирона П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 17.08.2018 Жирона 0:0 Вальядолид П
- 11.08.2018 Хетафе 3:3 Жирона ТМК
- 08.08.2018 Реус Депортиу 1:0 Жирона ТМК
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 02.08.2018 Сабадель 0:1 Жирона ТМК
- 24.07.2018 Олдхэм Атлетик 1:0 Жирона ТМК
- 21.07.2018 Болтон 0:0 Жирона ТМК
- 19.05.2018 Лас-Пальмас 1:2 Жирона П
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 05.05.2018 Жирона 1:4 Эйбар П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 12
|21
|2.
|Алавес
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|6.
|Леванте
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 15
|16
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 7
|16
|8.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|10.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 13
|13
|11.
|Жирона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|5 - 9
|12
|14.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|7 - 8
|11
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 15
|10
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 10
|9
|18.
|Леганес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ЖиронаДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Валенсия - Жирона
Валенсия
76.3% (45)
Ничья:
16.9% (10)
Жирона
6.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
32.2% (19)
1:0 Валенсия:
20.3% (12)
2:1 Валенсия:
18.6% (11)
1:1 Ничья:
15.3% (9)
0:2 Жирона:
5.1% (3)
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