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Валенсия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Валенсия - Жирона
Валенсия
76.3% (45)
Ничья:
16.9% (10)
Жирона
6.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
32.2% (19)
Валенсия:
20.3% (12)
Валенсия:
18.6% (11)
Ничья:
15.3% (9)
Жирона:
5.1% (3)
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