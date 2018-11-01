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Стадион:
Удинезе
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Милан

До начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Удинезе - Милан
Удинезе
4.7% (3)
Ничья:
20.3% (13)
Милан
75% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
46.9% (30)
Ничья:
17.2% (11)
Милан:
14.1% (9)
Милан:
9.4% (6)
Ничья:
3.1% (2)
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