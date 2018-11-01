Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Милан

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Стадион: Дачия-Арена
Состав команд
79
Кесси
Франк
Удинезе 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Скуффет Симоне Вратарь
- 4 Опоку Николас Защитник
- 5 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 3 Самир Каэтано Защитник
- 23 Пуссетто Игнасио Полузащитник
- 6 Фофана Секо Полузащитник
- 38 Мандрагора Роландо Полузащитник
- 72 Барак Антонин Полузащитник
- 19 Стрюгер-Ларсен Йенс Полузащитник
- 10 Де Пауль Родриго Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Ингельссон Сванте Травмирован
- Агеманг-Баду Эммануэль Травмирован
- Теодорчик Лукаш Травмирован
Милан 4-4-2
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 20 Абате Игнасио Защитник
- 22 Мусаккио Матео Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 68 Родригес Рикардо Защитник
- 8 Сусо Хесус Полузащитник
- 79 Кесси Франк Полузащитник
- 14 Бакайоко Тьемуа Полузащитник
- 93 Лашальт Диего Полузащитник
- 9 Игуаин Гонсало Нападающий
- 63 Кутроне Патрик Нападающий
- Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Кальдара Маттиа Травмирован
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.10.2018 Дженоа 2:2 Удинезе СA
- 20.10.2018 Удинезе 0:3 Наполи СA
- 12.10.2018 Удинезе 2:1 Браво ТМК
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 30.09.2018 Болонья 2:1 Удинезе СA
- 26.09.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 23.09.2018 Кьево 0:2 Удинезе СA
- 16.09.2018 Удинезе 1:1 Торино СA
- 07.09.2018 Удинезе 0:0 Целе ТМК
- 02.09.2018 Фиорентина 1:0 Удинезе СA
- 26.08.2018 Удинезе 1:0 Сампдория СA
- 19.08.2018 Парма 2:2 Удинезе СA
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 04.08.2018 Удинезе 1:2 Ганновер 96 ТМК
- 04.08.2018 Ганновер 96 5:1 Удинезе ТМК
- 01.08.2018 Удинезе 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 30.07.2018 Удинезе 1:1 Аль-Вахда ТМК
- 28.07.2018 Удинезе 2:1 Лестер ТМК
- 24.07.2018 Вольфсбергер 0:2 Удинезе ТМК
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
Милан (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 31.10.2018 Милан 2:1 Дженоа СA
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан Серия A
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе Серия A
- 29.01.2017 Удинезе 2:1 Милан Серия A
- 11.09.2016 Милан 0:1 Удинезе Серия A
- 07.02.2016 Милан 1:1 Удинезе Серия A
- 22.09.2015 Удинезе 2:3 Милан Серия A
- 25.04.2015 Удинезе 2:1 Милан Серия A
- 30.11.2014 Милан 2:0 Удинезе Серия A
- 08.03.2014 Удинезе 1:0 Милан Серия A
- 23.01.2014 Милан 1:2 Удинезе Кубок
- 19.10.2013 Милан 1:0 Удинезе Серия A
- 03.02.2013 Милан 2:1 Удинезе Серия A
- 23.09.2012 Удинезе 2:1 Милан Серия A
- 11.02.2012 Удинезе 1:2 Милан Серия A
- 21.09.2011 Милан 1:1 Удинезе Серия A
- 22.05.2011 Удинезе 0:0 Милан Серия A
- 09.01.2011 Милан 4:4 Удинезе Серия A
- 12.02.2010 Милан 3:2 Удинезе Серия A
- 27.01.2010 Милан 0:1 Удинезе Кубок
- 23.09.2009 Удинезе 1:0 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 12
|18
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 8
|15
|7.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 7
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|10.
|Дженоа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|12.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 13
|12
|15.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 12
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|20.
|Кьево
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 26
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - МиланДо начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Удинезе - Милан
Удинезе
4.7% (3)
Ничья:
20.3% (13)
Милан
75% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
46.9% (30)
1:1 Ничья:
17.2% (11)
0:1 Милан:
14.1% (9)
0:2 Милан:
9.4% (6)
0:0 Ничья:
3.1% (2)
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