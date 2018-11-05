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Керала Бластерс
0:1
Первый тайм: 26'
Бенгалуру
0'
0:1
17' Гол
Ajay Chhetri
26'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Ajay Chhetri бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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13' 0 ЦСКА Москва 1 СКА


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