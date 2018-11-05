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0:1
Первый тайм: 26'
0:1
17' ГолAjay Chhetri
|
17'
0:1
Состав команд
32
Naveen
Kumar
18
Sahal
Samad
22
Nishu
Kumar
21
Сингх
Кумам
35
Ajay
Chhetri
Керала Бластерс
- Основной состав
- 32 Naveen Kumar Вратарь
- 39 Lalruatthara Lalruatthara Защитник
- 21 Джинган Сандеш Защитник
- 4 Nemanja Lakic-Pesic Защитник
- 7 Cyril Kali Защитник
- 6 Nikola Krcmarevic Полузащитник
- 11 Prasanth Karuthadathkuni Полузащитник
- 18 Sahal Samad Полузащитник
- 9 Seimeinlen Doungel Полузащитник
- 8 Стоянович Славиша Полузащитник
- 13 C. K. Vineeth Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Courage Pekuson Полузащитник
- 19 Нарзари Холичаран Полузащитник
- 10 Matej Poplatnik Нападающий
- 22 Zakeer Mundampara
- 17 Kizito Keziron
- 1 Dheeraj Singh
- 15 Anas Edathodika
Бенгалуру
- Основной состав
- 1 Сандху Гурприт Вратарь
- 2 Rahul Bheke Защитник
- 3 Серран Альберт Защитник
- 5 Хуанан Гонсалес Защитник
- 22 Nishu Kumar Защитник
- 10 Кхабра Харманджот Полузащитник
- 6 Erik Paartalu Полузащитник
- 21 Сингх Кумам Полузащитник
- 14 Dimas Delgado Полузащитник
- 35 Ajay Chhetri Полузащитник
- 7 Мику Федор Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Kean Lewis
- 18 Thongkhoseim Haokip
- 19 Francisco Jiménez Tejada II
- 27 Chencho Gyeltshen
- 33 Gursimrat Gill
- 13 Rino Anto
- 23 Soram Poirei
Предыдущие игры
Керала Бластерс (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 02.11.2018 Пуне Сити 1:1 Керала Бластерс СИ
- 29.10.2018 Джамшедпур 2:2 Керала Бластерс СИ
- 20.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Дели Динамос СИ
- 05.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Мумбаи Сити СИ
- 29.09.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Керала Бластерс СИ
- 01.03.2018 Бенгалуру 2:0 Керала Бластерс СИ
- 23.02.2018 Керала Бластерс 0:0 Ченнаин СИ
- 17.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Керала Бластерс СИ
- 08.02.2018 Атлетико Калькутта 2:2 Керала Бластерс СИ
- 02.02.2018 Пуне Сити 1:2 Керала Бластерс СИ
- 27.01.2018 Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос СИ
- 21.01.2018 Керала Бластерс 1:2 Гоа СИ
- 17.01.2018 Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс СИ
- 14.01.2018 Мумбаи Сити 0:1 Керала Бластерс СИ
- 10.01.2018 Дели Динамос 1:3 Керала Бластерс СИ
- 04.01.2018 Керала Бластерс 1:1 Пуне Сити СИ
- 31.12.2017 Керала Бластерс 1:3 Бенгалуру СИ
- 22.12.2017 Ченнаин 1:1 Керала Бластерс СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 09.12.2017 Гоа 5:2 Керала Бластерс СИ
Бенгалуру (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 31.10.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Бенгалуру СИ
- 22.10.2018 Пуне Сити 0:3 Бенгалуру СИ
- 07.10.2018 Бенгалуру 2:2 Джамшедпур СИ
- 30.09.2018 Бенгалуру 1:0 Ченнаин СИ
- 29.08.2018 Алтын Асыр 2:0 Бенгалуру КАК
- 22.08.2018 Бенгалуру 2:3 Алтын Асыр КАК
- 16.05.2018 Абахани Лимитед 0:4 Бенгалуру КАК
- 02.05.2018 Бенгалуру 5:0 Аиджал КАК
- 25.04.2018 Нью-Радиант 2:0 Бенгалуру КАК
- 10.04.2018 Бенгалуру 1:0 Нью-Радиант КАК
- 05.04.2018 Аиджал 1:3 Бенгалуру КАК
- 17.03.2018 Бенгалуру 2:3 Ченнаин СИ
- 14.03.2018 Бенгалуру 1:0 Абахани Лимитед КАК
- 11.03.2018 Бенгалуру 3:1 Пуне Сити СИ
- 07.03.2018 Пуне Сити 0:0 Бенгалуру СИ
- 01.03.2018 Бенгалуру 2:0 Керала Бластерс СИ
- 25.02.2018 Джамшедпур 0:2 Бенгалуру СИ
- 16.02.2018 Бенгалуру 1:1 Пуне Сити СИ
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Нортист Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Джамшедпур
|7
|2
|5
|0
|14 - 9
|11
|4.
|Гоа
|5
|3
|1
|1
|15 - 9
|10
|5.
|Мумбаи Сити
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Атлетико Калькутта
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|7.
|Керала Бластерс
|0:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Дели Динамос
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|9.
|Пуне Сити
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|10.
|Ченнаин
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Первый тайм
17'
Г О О О О Л - Ajay Chhetri бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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