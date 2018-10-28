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Стадион:
Црвена Звезда
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Ливерпуль

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.
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Прогнозы на матч Црвена Звезда - Ливерпуль
Црвена Звезда
5.3% (4)
Ничья:
2.6% (2)
Ливерпуль
92.1% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
31.6% (24)
Ливерпуль:
17.1% (13)
Ливерпуль:
15.8% (12)
Ливерпуль:
14.5% (11)
Ливерпуль:
3.9% (3)
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