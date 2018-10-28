Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Ливерпуль

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Стадион: Райко Митич
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Црвена Звезда (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 03.11.2018 Пролетер 0:2 Црвена Звезда С
- 31.10.2018 Црвена Звезда 3:1 Бака Бака Паланка С
- 28.10.2018 Мачва Шабац 0:2 Црвена Звезда С
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Црвена Звезда 3:1 Рад Белград С
- 07.10.2018 Земун 1:2 Црвена Звезда С
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Црвена Звезда 2:1 Младост Лучани С
- 26.09.2018 Напредак 0:3 Црвена Звезда С
- 23.09.2018 Партизан 1:1 Црвена Звезда С
- 18.09.2018 Црвена Звезда 0:0 Наполи ЛЧ
- 15.09.2018 Црвена Звезда 6:0 Радник Сурдулица С
- 02.09.2018 Войводина 1:4 Црвена Звезда С
- 29.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 25.08.2018 Црвена Звезда 2:1 Чукарички С
- 21.08.2018 Црвена Звезда 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Трнава 1:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 12.08.2018 Црвена Звезда 3:0 Спартак Суботица С
- 07.08.2018 Црвена Звезда 1:1 Спартак Трнава ЛЧ
- 04.08.2018 Вождовац 1:2 Црвена Звезда С
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 27.10.2018 Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
Последние игры между собой
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда Лига чемпионов
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 6
|4
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.
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Прогнозы на матч Црвена Звезда - Ливерпуль
Црвена Звезда
5.3% (4)
Ничья:
2.6% (2)
Ливерпуль
92.1% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ливерпуль:
31.6% (24)
1:2 Ливерпуль:
17.1% (13)
0:3 Ливерпуль:
15.8% (12)
1:3 Ливерпуль:
14.5% (11)
0:1 Ливерпуль:
3.9% (3)
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