Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брюгге

Стадион: Луи II
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - БрюггеДо начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.
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Прогнозы на матч Монако - Брюгге
Монако
70.8% (51)
Ничья:
20.8% (15)
Брюгге
8.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
30.6% (22)
1:0 Монако:
19.4% (14)
2:0 Монако:
15.3% (11)
1:1 Ничья:
13.9% (10)
0:1 Брюгге:
2.8% (2)
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