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Стадион:
Монако
 
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Брюгге
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брюгге

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 23 минуты.
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Прогнозы на матч Монако - Брюгге
Монако
70.8% (51)
Ничья:
20.8% (15)
Брюгге
8.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
30.6% (22)
Монако:
19.4% (14)
Монако:
15.3% (11)
Ничья:
13.9% (10)
Брюгге:
2.8% (2)
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