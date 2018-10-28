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Стадион:
Тоттенхэм
 
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ПСВ
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ПСВ

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - ПСВ
Тоттенхэм
88.9% (64)
Ничья:
5.6% (4)
ПСВ
5.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
33.3% (24)
Тоттенхэм:
27.8% (20)
Тоттенхэм:
9.7% (7)
Тоттенхэм:
8.3% (6)
ПСВ:
4.2% (3)
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