Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ПСВ

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 31.10.2018 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
ПСВ (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 03.11.2018 ПСВ 1:0 Витесс Э
- 30.10.2018 ПСВ 2:3 Валвейк К
- 27.10.2018 Гронинген 1:2 ПСВ Э
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 ПСВ 6:0 Эммен Э
- 06.10.2018 ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Э
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 НАК Бреда 0:2 ПСВ Э
- 26.09.2018 Эксельсиор Масслёйс 0:4 ПСВ К
- 23.09.2018 ПСВ 3:0 Аякс Э
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Э
- 01.09.2018 ПСВ 6:1 Виллем II Э
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Э
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 18.08.2018 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Э
- 11.08.2018 ПСВ 4:0 Утрехт Э
- 04.08.2018 ПСВ 0:0 Фейеноорд С
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
Последние игры между собой
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|4.
|ПСВ
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ПСВДо начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - ПСВ
Тоттенхэм
88.9% (64)
Ничья:
5.6% (4)
ПСВ
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тоттенхэм:
33.3% (24)
2:0 Тоттенхэм:
27.8% (20)
1:0 Тоттенхэм:
9.7% (7)
3:1 Тоттенхэм:
8.3% (6)
1:2 ПСВ:
4.2% (3)
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