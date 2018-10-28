Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Локомотив Москва

Стадион: Драгау
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Локомотив МоскваДо начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
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Прогнозы на матч Порту - Локомотив Москва
Порту
78.4% (58)
Ничья:
13.5% (10)
Локомотив Москва
8.1% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Порту:
28.4% (21)
2:1 Порту:
21.6% (16)
1:0 Порту:
10.8% (8)
3:0 Порту:
8.1% (6)
1:1 Ничья:
8.1% (6)
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