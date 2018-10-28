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Порту
 
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Локомотив Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Локомотив Москва

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
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:
Прогнозы на матч Порту - Локомотив Москва
Порту
78.4% (58)
Ничья:
13.5% (10)
Локомотив Москва
8.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Порту:
28.4% (21)
Порту:
21.6% (16)
Порту:
10.8% (8)
Порту:
8.1% (6)
Ничья:
8.1% (6)
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