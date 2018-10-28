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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Барселона

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Барселона
Интер Милан
8% (6)
Ничья:
24% (18)
Барселона
68% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
42.7% (32)
Ничья:
14.7% (11)
Барселона:
8% (6)
Ничья:
6.7% (5)
Барселона:
6.7% (5)
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