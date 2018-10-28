Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Барселона

Стадион: Сан-Сиро
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - БарселонаДо начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Интер Милан - Барселона
Интер Милан
8% (6)
Ничья:
24% (18)
Барселона
68% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
42.7% (32)
1:1 Ничья:
14.7% (11)
1:3 Барселона:
8% (6)
2:2 Ничья:
6.7% (5)
0:2 Барселона:
6.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация