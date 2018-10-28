Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Галатасарай

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Фелтинс-Арена
Позже
Предыдущие игры
Шальке 04 (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 03.11.2018 Шальке 04 3:1 Ганновер 96 Б
- 31.10.2018 Кёльн 1:1 Шальке 04 К
- 28.10.2018 РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Б
- 24.10.2018 Галатасарай 0:0 Шальке 04 ЛЧ
- 20.10.2018 Шальке 04 0:2 Вердер Б
- 06.10.2018 Фортуна 0:2 Шальке 04 Б
- 03.10.2018 Локомотив Москва 0:1 Шальке 04 ЛЧ
- 29.09.2018 Шальке 04 1:0 Майнц Б
- 25.09.2018 Фрайбург 1:0 Шальке 04 Б
- 22.09.2018 Шальке 04 0:2 Бавария Б
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 15.09.2018 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Б
- 02.09.2018 Шальке 04 0:2 Герта Б
- 25.08.2018 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.08.2018 Швайнфурт 0:2 Шальке 04 К
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
- 05.08.2018 Шальке 04 1:0 Анже ТМК
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 21.07.2018 Шварц-Вайсс Эссен 0:1 Шальке 04 ТМК
- 11.07.2018 Хэбей Форчун 1:3 Шальке 04 ТМК
Галатасарай (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 02.11.2018 Галатасарай 2:2 Фенербахче С
- 28.10.2018 Малатьяспор 2:0 Галатасарай С
- 24.10.2018 Галатасарай 0:0 Шальке 04 ЛЧ
- 19.10.2018 Галатасарай 1:1 Бурсаспор С
- 06.10.2018 Антальяспор 0:1 Галатасарай С
- 03.10.2018 Порту 1:0 Галатасарай ЛЧ
- 28.09.2018 Галатасарай 1:0 Эрзурум ББ С
- 23.09.2018 Акхисар 3:0 Галатасарай С
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Галатасарай 4:1 Касымпаша С
- 01.09.2018 Трабзонспор 4:0 Галатасарай С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Галатасарай 1:0 Гёзтепе С
- 10.08.2018 Анкарагюджю 1:3 Галатасарай С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 28.07.2018 Клуб Африкэн 0:1 Галатасарай ТМК
- 25.07.2018 Сакарьяспор 0:3 Галатасарай ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 18.07.2018 ПСВ 3:1 Галатасарай ТМК
Последние игры между собой
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - ГалатасарайДо начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 29 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Шальке 04 - Галатасарай
Шальке 04
72.2% (52)
Ничья:
19.4% (14)
Галатасарай
8.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
40.3% (29)
1:1 Ничья:
16.7% (12)
1:0 Шальке 04:
15.3% (11)
2:0 Шальке 04:
11.1% (8)
1:2 Галатасарай:
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация