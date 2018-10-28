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Стадион:
Шальке 04
 
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Галатасарай
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Галатасарай

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 29 минут.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Галатасарай
Шальке 04
72.2% (52)
Ничья:
19.4% (14)
Галатасарай
8.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
40.3% (29)
Ничья:
16.7% (12)
Шальке 04:
15.3% (11)
Шальке 04:
11.1% (8)
Галатасарай:
2.8% (2)
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