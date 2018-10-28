  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа A
Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Боруссия Д
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Боруссия Д

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Атлетико М - Боруссия Д
Атлетико М
45.7% (32)
Ничья:
34.3% (24)
Боруссия Д
20% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
22.9% (16)
Атлетико М:
21.4% (15)
Боруссия Д:
14.3% (10)
Атлетико М:
11.4% (8)
Ничья:
8.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация