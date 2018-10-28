Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Боруссия Д

Стадион: Ванда Метрополитано
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Боруссия ДДо начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Боруссия Д
Атлетико М
45.7% (32)
Ничья:
34.3% (24)
Боруссия Д
20% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
22.9% (16)
2:1 Атлетико М:
21.4% (15)
1:2 Боруссия Д:
14.3% (10)
1:0 Атлетико М:
11.4% (8)
2:2 Ничья:
8.6% (6)
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