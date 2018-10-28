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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - ПСЖ

До начала игры, которая состоится 06.11.2018, осталось 2 дня 22 часа 29 минут.
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Прогнозы на матч Наполи - ПСЖ
Наполи
28.2% (20)
Ничья:
28.2% (20)
ПСЖ
43.7% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
28.2% (20)
Наполи:
21.1% (15)
Ничья:
15.5% (11)
Ничья:
7% (5)
ПСЖ:
5.6% (4)
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