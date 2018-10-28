Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Янг Бойз

Стадион: Месталья
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Янг БойзДо начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Валенсия - Янг Бойз
Валенсия
88.9% (72)
Ничья:
3.7% (3)
Янг Бойз
7.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
32.1% (26)
2:1 Валенсия:
25.9% (21)
1:0 Валенсия:
21% (17)
1:2 Янг Бойз:
3.7% (3)
3:0 Валенсия:
2.5% (2)
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