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Стадион:
Валенсия
 
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Янг Бойз
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Янг Бойз

До начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Валенсия - Янг Бойз
Валенсия
88.9% (72)
Ничья:
3.7% (3)
Янг Бойз
7.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
32.1% (26)
Валенсия:
25.9% (21)
Валенсия:
21% (17)
Янг Бойз:
3.7% (3)
Валенсия:
2.5% (2)
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