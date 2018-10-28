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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Рома

До начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рома
ЦСКА Москва
17% (17)
Ничья:
26% (26)
Рома
57% (57)

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Рома:
24% (24)
Рома:
22% (22)
Ничья:
19% (19)
Рома:
8% (8)
ЦСКА Москва:
6% (6)
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