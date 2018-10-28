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Бенфика
 
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Аякс
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Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Аякс

До начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
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Прогнозы на матч Бенфика - Аякс
Бенфика
56.5% (39)
Ничья:
30.4% (21)
Аякс
13% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Бенфика:
30.4% (21)
Ничья:
26.1% (18)
Бенфика:
14.5% (10)
Аякс:
11.6% (8)
Бенфика:
7.2% (5)
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