Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Аякс

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Стадион: Эштадиу да Луш
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.11.2018 Бенфика 1:3 Морейренсе ПЛ
- 27.10.2018 Белененсеш 2:0 Бенфика ПЛ
- 23.10.2018 Аякс 1:0 Бенфика ЛЧ
- 18.10.2018 Сертаненсе 0:3 Бенфика К
- 07.10.2018 Бенфика 1:0 Порту ПЛ
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 27.09.2018 Шавиш 2:2 Бенфика ПЛ
- 23.09.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 14.08.2018 Фенербахче 1:1 Бенфика ЛЧ
- 10.08.2018 Бенфика 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.08.2018 Бенфика 1:0 Фенербахче ЛЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
Аякс (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 03.11.2018 Аякс 2:0 Виллем II Э
- 31.10.2018 Аякс 3:0 Гоу Эхед Иглс К
- 28.10.2018 Аякс 3:0 Фейеноорд Э
- 23.10.2018 Аякс 1:0 Бенфика ЛЧ
- 20.10.2018 Херенвен 0:4 Аякс Э
- 07.10.2018 Аякс 5:0 АЗ Алкмаар Э
- 02.10.2018 Бавария 1:1 Аякс ЛЧ
- 29.09.2018 Фортуна Ситтард 0:2 Аякс Э
- 26.09.2018 HVV Te Werve 0:7 Аякс К
- 23.09.2018 ПСВ 3:0 Аякс Э
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 Аякс 3:0 Гронинген Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Аякс 5:0 Эммен Э
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 ВВВ-Венло 0:1 Аякс Э
- 14.08.2018 Аякс 3:0 Стандард ЛЧ
- 11.08.2018 Аякс 1:1 Хераклес Э
- 07.08.2018 Стандард 2:2 Аякс ЛЧ
Последние игры между собой
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аякс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Бенфика
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|АЕК
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - АяксДо начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
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Прогнозы на матч Бенфика - Аякс
Бенфика
56.5% (39)
Ничья:
30.4% (21)
Аякс
13% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бенфика:
30.4% (21)
1:1 Ничья:
26.1% (18)
1:0 Бенфика:
14.5% (10)
1:2 Аякс:
11.6% (8)
2:0 Бенфика:
7.2% (5)
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