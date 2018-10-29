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Виктория Пльзень
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
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:
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Реал Мадрид
Виктория Пльзень
2.9% (2)
Ничья:
7.1% (5)
Реал Мадрид
90% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
28.6% (20)
Реал Мадрид:
27.1% (19)
Реал Мадрид:
11.4% (8)
Реал Мадрид:
8.6% (6)
Ничья:
2.9% (2)
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