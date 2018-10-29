Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Реал Мадрид

Стадион: Дусан Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
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Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Реал Мадрид
Виктория Пльзень
2.9% (2)
Ничья:
7.1% (5)
Реал Мадрид
90% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
28.6% (20)
1:2 Реал Мадрид:
27.1% (19)
1:3 Реал Мадрид:
11.4% (8)
0:3 Реал Мадрид:
8.6% (6)
0:0 Ничья:
2.9% (2)
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