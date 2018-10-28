Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - АЕК

Стадион: Аллианц Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - АЕКДо начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
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Прогнозы на матч Бавария - АЕК
Бавария
98.6% (68)
Ничья:
0% (0)
АЕК
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Бавария:
34.8% (24)
2:0 Бавария:
29% (20)
1:0 Бавария:
10.1% (7)
4:0 Бавария:
5.8% (4)
2:1 Бавария:
5.8% (4)
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