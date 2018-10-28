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Лион
 
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Хоффенхайм
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Хоффенхайм

До начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
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:
Прогнозы на матч Лион - Хоффенхайм
Лион
76.5% (52)
Ничья:
14.7% (10)
Хоффенхайм
8.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
39.7% (27)
Лион:
14.7% (10)
Лион:
13.2% (9)
Ничья:
7.4% (5)
Ничья:
5.9% (4)
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