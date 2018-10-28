Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Хоффенхайм

Стадион: Гроупама Арена
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ХоффенхаймДо начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Лион - Хоффенхайм
Лион
76.5% (52)
Ничья:
14.7% (10)
Хоффенхайм
8.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
39.7% (27)
1:0 Лион:
14.7% (10)
2:0 Лион:
13.2% (9)
1:1 Ничья:
7.4% (5)
2:2 Ничья:
5.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация