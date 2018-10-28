Стадион: Альянц Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Манчестер ЮнайтедДо начала игры, которая состоится 07.11.2018, осталось 2 дня 21 час 45 минут.
Новости матча
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Дибала признал ошибку — 18:46
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Прогнозы на матч Ювентус - Манчестер Юнайтед
Ювентус
85.1% (63)
Ничья:
9.5% (7)
Манчестер Юнайтед
5.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
39.2% (29)
2:0 Ювентус:
20.3% (15)
1:0 Ювентус:
10.8% (8)
1:1 Ничья:
9.5% (7)
3:1 Ювентус:
6.8% (5)
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