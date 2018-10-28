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Стадион:
Ювентус
 
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Манчестер Юнайтед
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Прогнозы на матч Ювентус - Манчестер Юнайтед
Ювентус
85.1% (63)
Ничья:
9.5% (7)
Манчестер Юнайтед
5.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
39.2% (29)
Ювентус:
20.3% (15)
Ювентус:
10.8% (8)
Ничья:
9.5% (7)
Ювентус:
6.8% (5)
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